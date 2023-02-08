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CHP lideri depremin sorumlusunu işaret etti! Açıklamalarda bulundu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş depreminin olduğu bölgeye gitti. Bölgede yaptığı açıklamalarda “Bu sürecin sorumlusu Erdoğan’dır” ifadelerine yer verdi.

CHP lideri depremin sorumlusunu işaret etti! Açıklamalarda bulundu

Kahramanmaraş’ta gerçekleşen iki büyük depremden sonra birçok yetkili ve arama kurtarma ekipleri bölgeye gitti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yardım çalışmaları için Hatay’a gitti. Bölgede yaptığı basın açıklamasında Kılıçdaroğlu, “Bürokratlar çalışmak için uğraşıyor, ancak devlet engelliyor. Sorun var, evet. Sorunu beraber çözmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı. 


Kılıçdaroğlu “Söylenecek çok şey var” 


CHP lideri açıklamalarında şunlara yer verdi: “Sorunu çözmek isteyen kişilerin önüne engel konulmaması lazım. Söylenecek çok şey var. Ancak bunların tamamını zamanı geldiğinde konuşacağız. Elbette kızgınız, fakat bir şekilde sorunu çözmeye kararlı olduğumuzu belirtmek isterim.” 


Erdoğan’ı işaret etti 


CHP lideri paylaştığı videolu mesajda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı işaret etti, “Sürecin başlıca bir sorumlusu varsa, o Erdoğan’dır.” açıklaması yaptı. Videolu paylaşımında “Halkımızın halini yerinde gördüm. Yaşanan şeylere siyaset üstü bakmayı iktidarla hizalanmayı reddediyorum. Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin neticesidir. Erdoğan ile rant çeteleriyle ve sarayıyla hiçbir zeminde buluşmayacağım. Ben halkın kavgasını vereceğim, sonuna kadar.” ifadelerini kullandı. 

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