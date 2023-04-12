Benzin ve motorin fiyatları tepetaklak! Akaryakıt tabelaları sil baştan değişti: 12 Nisan güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları 2023 yılında araç sahipleri tarafından en çok takip edilen başlıklar arasında yer alıyor. Çünkü döviz kurunda yaşanan dalgalanma ve brent petrol fiyatlarında yaşanan artışlarla birlikte akaryakıt fiyatları da neredeyse günlük olarak değişiyor. Geçtiğimiz günlerde LPG'ye dev indirim uygulanmıştı. Ancak hemen ardından kötü haber geldi. Motorin ve benzine okkalı zam yapıldı. Üstelik motorine son zam bu gece yarısı geldi. Peki zam sonrası güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 12 Nisan 2023 Çarşamba benzin motorin ve LPG fiyatları haberimizde…

Akaryakıta peş peşe zam haberleri artık araç sahiplerine yaka silktiriyor. Özellikle OPEC ülkelerinin üretimde kısıtlamaya gitme kararı sonrasında brent petrol fiyatları resmen uçuşa geçti. Benzine yapılan zamların ardından motorin fiyatlarına da gece yarısı itibariyle zam geldi. Araç sahipleri ise zam sonrası akaryakıt fiyatlarını merakla takip ediyor. 12 Nisan 2023 benzin motorin LPG fiyatları ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL oldu?

MOTORİN FİYATLARINA GECE YARISI ZAM GELDİ

Yakıt fiyatları son bir hafta içinde resmen zıvanadan çıktı. Her gün benzin ve motorin zammı haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde benzine yapılan peş peşe zamların ardından sıra motorin zammında. Motorin fiyatlarına gece yarısı itibariyle 67 kuruşluk zam yapıldı. Zam pompaya hemen yansıdı. Motorin zammı ile beraber yeni güncel akaryakıt fiyatları da merak konusu oldu.

12 NİSAN 2023 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Art arda zam haberleri sonrası araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. Benzin motorin ve LPG 12 Nisan 2023 fiyatları şöyle oldu:

Dün gece gerçekleşen zamla birlikte motorinin litre fiyatı, İstanbul'da yaklaşık 21,05 TL'ye, Ankara'da 21,41 TL'ye, İzmir'de ise 21,49 TL'ye çıktı.

Benzinin litre fiyatı ise İstanbul'da yaklaşık olarak 22,44 TL, Ankara'da 22,79 TL ve İzmir'de 22,75 TL düzeyinde bulunmaktadır.