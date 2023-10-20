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Ali Karahasanoğlu'ndan “Hamas katildir” diyen şarkıcı Linet'e “Hikâye anlatma.. Sadede gel”

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu bu hafta 'İyi Parti desteği ile İsrailli şarkıcıya konser!' başlıklı yazısında yaşanan Gazze saldırılarına ilişkin 'Hamas katildir' paylaşımı sosyal medyada olay olan Linet'i eleştirdi.

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu köşe yazısında ''İsmini daha önce duymadığım bir sözde sanatçı varmış.. Hani araştırsanız, kim bilir hangi belediyelerden ne paralar almıştır.. Ben arama motoruna sadece “Linet” yazdım. Yanına “belediye” diye ekledim. Daha bir ay önce, Gemlik Belediyesi’nin organize ettiği konser karşıma çıktı.. Gemlik Belediyesi hangi partide mi? MHP’den ayrılarak sözümona “gerçek milliyetçilerin” iktidarına yürüdüğünü söyleyen İyi Parti’nin aday göstermeyip, CHP’li ismi desteklemesi sonucunda, Gemlik Belediye Başkanlığı da AK Parti’den CHP’ye geçmiş.. İyi Parti eli ile CHP’li isim seçimi kazanmış. CHP’li isim de, Gemlik’e hizmet(!)için, İsrail asıllı şarkıcıyı ilçeye getirtip, konser verdirmiş..'' dedi.

Okurlarımdan özür diliyorum diyerek sözlerine başlayan Ali Karahasanoğlu, 'Ben Yahudi asıllı şarkıcı Linet’i yazdım. Siz diğer riyakârları anlayın..' diyerek köşesine taşıdığı yazısının bazı bölümleri ise şöyle: 

“Türk kökenli Yahudi şarkıcı” diye tanıtıyorlar..

Linet” diye tanınıyor..

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir paylaşım yapmış:

“Hamas katildir” demiş..

Kendisini takip edenler bile, “Hamas Katildir diye yazdın.. Peki şimdi, İsrail’in Gazze’deki hastaneyi bombalaması ve 500’ü aşkın kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin bir paylaşımın olacak mı?” diye sormuşlar..

İyi ki sormuşlar.

Ahlâksızlığı, riyakârlığı, sahtekârlığı biz de, böylece görmüş olduk..

Bir çırpıda “Hamas katildir” diyen riyakâr bayan, dediği, diyeceği, “İsrail katildir” şeklinde somut bir cümle..

Ama taaa İspanya’dan göç etmek zorunda bırakılan atası Yahudilerden başlamış..

Bir türlü, İsrail’in işlediği cinayetlere gelememiş.

“Hamas katildir” deyip, bitirdin.. Şimdi “İsrail katildir” demek bu kadar mı zor ki, lafı uzattın da uzattın.

Lafı uzattın ama bir türlü, “İsrail katildir” demedin, diyemedin..

Ben Yahudi asıllı şarkıcı Linet’i yazdım.

Siz diğer riyakârları anlayın..

Kendi ülkemizdeki milliyetçi geçinenleri anlayın..

Ulusalcıları anlayın..

Ama” diyerek söze başlayan..

Fakat” demeden Filistinli ölen çocukları ağzına alamayan..

Sahtekâr siyasetçileri anlayın..

Ali Karahasanoğlu yazısının devamı için >>>

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