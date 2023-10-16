Ahmet Hakan'dan Dilan Polat Engin Polat eleştirisi! Şatafatlı görgüsüzlüğün muazzam bir dışavurumu!

Bir süredir şatafatlı yaşantıları, olaylarıyla gündemden düşmeyen ve haklarında vergi kaçırma iddiaları bulunan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konulmuştu.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, sosyal medyada son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ı görgüsüzlükle eleştirdi. Dilan Polat'ın çok izlenen 'enerci' klibini izleyen Hakan, "MASAK enerjisiyle tanışan Dilan Polat’ın bundan sonraki şarkısında “Engin bana biraz beyin al” demesini bekliyorum." dedi.

MASAK tarafından incelenen ve hazırlanan raporlarda şirketlerin naylon faturalar keserek vergi kaçırma amacı güttüğü iddia edildi. Dilan Polat ve Engin Polat hakkında “suç örgütü kurma, suç örgütü üyeliği, suçtan kaynaklı mal varlığı aklama ile vergi usul kararına muhalefet” suçlarından yürütülen soruşturmada gizlilik kararı verildi.

Türkiye'nin konuştuğu fenomen çiftle ilgili Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'dan değerlendirme geldi. 'Şarkıyı dinledim. Klibi izledim. Şatafatlı görgüsüzlüğün muazzam bir dışavurumu. Saçına sardığı Eurolarla söylüyor şarkıyı Dilan Polat.' ifadelerini kullanan Hakan, 'MASAK enerjisiyle tanışan Dilan Polat’ın bundan sonraki şarkısında “Engin bana biraz beyin al” demesini bekliyorum.' tavsiyesinde bulundu.

Şarkının sözleri, gerçekten tahammül edilir gibi değil. En tahammül edilebilen bölümünü yazayım da gerisini siz düşünün:

“Yok bende olan yok sende / Kalite gör sayemde / Okunmaz esamen de / Adımın geçtiği hiçbir yerde.”

Arada eşi Engin de giriyor şarkıya. Dilan Polat, eşine şımarık bir kız çocuğu edasıyla “Engin bana şarkı al” diyor. Engin de “Tamam aşkım alırım” diye cevap veriyor.

MASAK enerjisiyle tanışan Dilan Polat’ın bundan sonraki şarkısında “Engin bana biraz beyin al” demesini bekliyorum."

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