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Ahmet Hakan 'İkisi de lider kumaşı taşımıyor!' deyip Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki benzerlikleri yazdı!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bu hafta Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki benzerlikleri kaleme aldı.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan yapılacak olan CHP Kurultayı öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki benzerlikleri masaya yatırdı. 

İkisi de dağa taşa bir şey yazdıramıyor dediği Kılıçdaroğlu ve Özel için 'İkisi de lider kumaşı taşımıyor.İkisi de dağa taşa bir şey yazdıramıyor. İkisi de ahaliyi dalgalandıramıyor. İkisi de hikâyesiz.İkisi de içe sinmiyor. İkisi de umut rüzgarları estiremiyor. İkisi de kara bulutları dağıtamıyor. İkisi de karamsarlığı gideremiyor. İkisi de zafer düşleri gördüremiyor. İkisi de yeni bir sayfa açamıyor. İkisi de heyecan yaratamıyor. İkisi de bir umut doğuramıyor. İkisi de birleşmeyi sağlayamıyor. İkisi de herhangi bir “enerci” veremiyor.' ifadelerini kullandı. 

KESİN YALNIZ YÜRÜYECEK

CHP’nin kurultayı var bugün.

Salona asılan pankartlardan birinde Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının yanına şu slogan yazılmış:

“Asla yanlız yürümeyeceksin”

*

Yalnız” yerine “Yanlız” yazan bu pankartın bize söylemek istediği şudur:

*

Kesinlikle yalnız yürüyecek.

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