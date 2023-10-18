20 Ekim 2023 Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM aktüel fırsat ürünlerinde inanılmaz indirim! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak?

BİM Aktüel fırsat ürünleri kaataloğu yayınlandı mı? Bu hafta BİM'de hangi ürünler imndiime girecek? BİM mağazalarında Salı ve Cuma günleri satışa çıkacak ürünlerin bilgilerinin yer aldığı katalogda yok yok. İşte Türkiye geneli Bim market mağazalarında geçerli detaylarını merak ettiğiniz; bu cuma Bim’de indirimde neler var?

BU CUMA BİM’DE İNDİRİMDE NELER VAR?

Alışveriş tutkunlarının heyecanla bekledikleri BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bim 20 Ekim 2023 aktüel kataloğunun yeni indirim dönemi içinde geçerli ürünlerine ait görsel detaylarının bir çok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılmasının ardından Yeni Bim Kataloğu fırsat ürünleri belli oldu. Peki 20 Ekim 2023 Bim kataloğunda neler var? 20 Ekim 2023 Cuma günü Bim market müşterilerini hangi ürünler karşılayacak? İşte o ürünler!

Aktüel kataloğun ilk sayfasında kurmalı banyo oyuncakları, geometrik şekiller oyunu, oyuncak çıngıraklı top, eğitici denge ve kule oyunu, zeka kartları, yapboz, puzzle ve aktivite küpü gibi ürünler mevcut.

Kataloğun ikinci sayfasında ise yumak çeşitleri, yaz sil kitapları, ilk bez topum, parmak kukla, banyo ve mama oturağı, su kovası, çocuk çatal seti, desenli çocuk çerezliği ve biberon fırçası gibi ürünler mevcut.

Aktüel kataloğun üçüncü sayfasında bebek nevresim seti, mama sandalyesi, bebek yorganı, pijama takımı, erkek bebek bere atkı takımı ve anne sütü saklama poşeti gibi ürünler var.

Kataloğun dördüncü sayfasında 43 inç android tv, şarjlı dik süpürge, blender set, sürgülü aspiratör ve dijital mikrodalga fırın gibi ürünler yer alıyor.

Tekstil ürünlerinin ağırlıkta olduğu beşinci sayfada erkek gömlek, kışlık gömlek, çanta, mont, deri kemer, termal tayt, lastikli çarşaf ve şemsiye gibi ürünler bulunuyor.

Kataloğun altıncı sayfasında ise cam dondurma ve tatlı kasesi, tek fiyat çelik ürünler, çok amaçlı organizer, poşet klipsi ve kapaklı düzenleyici mevcut.

Kataloğun son sayfasında ise dilimli radyatör, çift yönlü ısıtıcı, fanlı ısıtıcı ve mini ısıtıcı bulunuyor.