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Son dakika Çağlar Söyüncü tekrar Fenerbahçe'de! İmza atıldı

Son dakika Çağlar Söyüncü tekrar Fenerbahçe'de! FEnerbahçe'nin yıldız oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün bonservisi Atletico Madrid'de bulunuyordu.

Son dakika Çağlar Söyüncü tekrar Fenerbahçe'de! İmza atıldı

Son dakika Fenerbahçe Çağlar Söyüncü ile anlaştı. Sarı lacıvertli kulüp Atletico Madrid ile de anlaşma sağladı.

Çağlar Söyüncü kampa katılıyor!

Bonservisi Atletico Madrid kulübünde olan Çağlar Söyüncü ile Fenerbahçe anlaşma sağlamıştı. Sakatlığı nedeniyle milli formayı giyemeyen Söyüncü, evlenmiş ve İstanbulda yaşama kararı almıştı. Çağlar Söyüncü Fenerbahçe ile anlaşması sonrası gözler Atletico Madrid kulübüne çevrilmişti.

Son dakika Çağlar Söyüncü tekrar Fenerbahçe'de!

Bu gelişmeler ardından Fenerbahçe yönetimi, Atletico Madrid'le her konuda anlaştı ve Çağlar Söyüncü bonservisiyle Fenerbahçe'de forma giyecek.

Çağlar Söyüncü'nün gün içerisinde sağlık kontrollerinden geçip, resmi imza sonrası kampa katılması bekleniyor.

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