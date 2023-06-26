Doku Medical - Profesyonel Diş Kaplama Uygulaması

Diş kaplama, dişlerin üzerine yerleştirilen ince bir porselen veya kompozit tabakadır. Bu kaplama, dişin ön yüzeyini kapatır ve estetik bir görünüm sağlar. Diş kaplamaları, dişlerin şekil, boyut, renk ve hatta hafif bir düzeltme ihtiyacı olduğunda kullanılır.

Diş kaplama ne işe yarar?

Diş kaplamaları, estetik kaygıların yanı sıra dişlerin korunması ve onarılması için de kullanılabilir. Diş kaplamaları çürük, kırık, aşınma veya renklenme gibi sorunları gidermek için kullanılabileceği gibi dişlerdeki boşlukları doldurmak veya dişlerin şeklini ve hizasını düzeltmek için de tercih edilebilir.

Diş kaplama uygulamasına neden ihtiyaç duyulur?

Diş kaplamaları, birçok durumda tercih edilebilir. Özellikle aşağıdaki durumlarda diş kaplama uygulamasına ihtiyaç duyulabilir:

Dişlerde çürük veya kırık varsa ve onarılması gerekiyorsa,

Dişlerde renklenme veya lekelenme varsa ve estetik bir görünüm elde etmek isteniyorsa,

Dişlerde şekil bozuklukları veya dişler arasında boşluklar varsa,

Dişlerde aşınma veya erozyon varsa,

Dişlerdeki düzensizlik veya hizalama sorunlarının düzeltilmesi isteniyorsa.

Diş kaplama nasıl yapılır?

Diş kaplama yapılırken öncelikle dişin üzerinden ince bir tabaka alınır ve ardından bu tabaka laboratuvarda özel olarak hazırlanan porselen veya kompozit malzeme ile kaplanır. Bu kaplama dişin ön yüzeyine yapıştırılır ve özel bir ışıkla sertleştirilir. Uygulama öncesinde diş hekimi, hastanın diş rengini, şeklini ve boyutunu dikkate alarak doğal bir görünüm elde etmeye çalışır.

Diş kaplama kimlere yapılır?

Diş kaplamaları, diş problemleri olan birçok kişiye uygulanabilir. Özellikle şu durumlar için diş kaplaması yapılabilir:

Çürük veya kırık dişleri olanlar,

Dişlerde renklenme, lekelenme veya renk uyumsuzluğu olanlar,

Dişlerde şekil bozuklukları veya hizalama problemleri olanlar,

Dişlerde aşınma veya erozyon olanlar.

Diş Dolgusu nedir?

Diş dolgusu, dişlerdeki çürük veya kırıkların tedavi edilmesi için kullanılan bir yöntemdir. Bu işlemde, çürük veya hasarlı bölge temizlenir ve dolgu malzemesi ile doldurulur. Dolgu malzemesi genellikle kompozit reçine veya amalgam gibi malzemelerden yapılır.

Dolgu işlemi, dişin sağlıklı bir şekilde restore edilmesini sağlar ve çürüğün ilerlemesini durdurur. Aynı zamanda dişin doğal fonksiyonunu ve estetiğini geri kazandırır. Ayrıca dişin rengi ve yapısına uygun şekilde şekillendirilir ve polisaj yapılır.

Diş Dolgusu ne işe yarar?

Diş dolgusu, dişlerdeki çürük veya kırıkların tedavi edilmesi amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Dolgu işlemi, çürük bölgenin temizlenip dolgu malzemesiyle doldurulmasıyla gerçekleştirilir. Dolgu, dişin sağlıklı bir şekilde restore edilmesini sağlar, çürüğün ilerlemesini durdurur ve dişin doğal fonksiyonunu ve estetiğini geri kazandırır.

Diş Dolgusu için doğru zaman nedir?

Diş dolgusu için doğru zaman, çürük veya kırık dişin erken aşamalarında müdahale edildiğinde olur. Diş ağrısı, hassasiyet veya çürük belirtileri fark edildiğinde hemen bir diş hekimine başvurmak önemlidir. Erken teşhis ve tedavi, çürüğün ilerlemesini önleyerek daha az invaziv ve daha ekonomik bir dolgu işlemine olanak sağlar.

Diş Dolgusu uygulamasının avantajları nelerdir?

Ağız ve diş sağlığımız için diş dolgusu yaptırmanın birçok avantajı bulunmaktadır:

Çürük veya kırık dişin onarılmasını sağlar.

Dişin sağlıklı yapısını korur ve çürüğün ilerlemesini durdurur.

Ağrı ve hassasiyeti azaltır.

Dişin doğal görünümünü geri kazandırır.

Dişin fonksiyonunu ve çiğneme yeteneğini restore eder.

Uzun ömürlüdür ve dayanıklı bir çözüm sunar.

Diş implantı nedir? nasıl yapılır?

Diş implantı, kaybedilmiş bir dişin yerine yerleştirilen yapay bir köktür. Bu işlemde, çene kemiğine implant vida şeklinde yerleştirilir ve kemiğin üzerine protez diş takılır. Diş implantı işlemi genellikle bir cerrah tarafından gerçekleştirilir ve implantın kemikle kaynaşması için iyileşme süreci gerektirir.

Diş implantı ne işe yarar?

Diş implantı, kaybedilmiş bir dişin yerine konulmasını sağlar. İmplant, kemikle kaynaşarak stabil bir yapı oluşturur ve protez dişin yerleştirilmesine olanak sağlar. Diş implantı, kaybedilen dişin fonksiyonunu geri kazandırır, çiğneme yeteneğini artırır, konuşmayı düzeltir ve estetik bir gülümseme sağlar.

Diş implantı kimlere yapılır?

Diş implantı, uygun kemik yapısına ve sağlığa sahip olan, genel sağlık durumu iyi olan ve diş eksikliği yaşayan kişilere uygulanabilir. Ancak, diş implantı her bireyin durumu farklı olduğu için implant uygulanmadan önce bir diş hekiminin değerlendirmesi gerekmektedir. Diş implantı için en uygun adaylar, yeterli kemik yapısına ve sağlıklı diş etlerine sahip olan yetişkin bireylerdir.

Diş implantı avantajları nelerdir?

Diş implantının sunduğu avantajlar arasında:

Doğal dişlere en yakın çözüm sağlamak,

Diğer dişlere zarar vermeden ve komşu dişlerin kesilmesini gerektirmeden gerçekleştirilir,.

Uzun ömürlü ve kalıcı bir çözüm sunması,

Diş fonksiyonunu geri kazandırıp çiğneme kapasitesini artırması,

Estetik bir gülümseme sağlaması ve

Konuşmayı becerisini ve özgüveni artırmasını sayabiliriz.