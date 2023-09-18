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Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı ve tutuklanan psikiyatrist... Tüm bunlar mümkün mü? Ali Karahasanoğlu yazdı

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu bu hafta 'Tutuklanan psikaytr ve Gümüşel Hoca’nın başına gelenler!' başlıklı yazısında geçtiğimiz aylarda gündeme bomba gibi düşen akılalmaz iddialarla herkesi şaşkına çeviren 6 yaşındaki kızı H.K.G.’yi, ‘evlendirdiği’ iddiası olan Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızının gittiği psikiyatr ilgili farklı bir bağlantıya dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. S.S. Z., çocuk hastalarına uyuşturucu ilaç verip manipüle ederek ailelerini cinsel istismarla suçlattığı iddiasıyla tutuklanmıştı. 

Yeni Akit gaztesi yazarı Ali Karahasanoğlu bu haftaki yazısında bulunduğu iddilar ve değerlendirmeler dikkat çekici idi. Karahasanoğlu 'Tutuklanan psikaytr ve Gümüşel Hoca’nın başına gelenler!' başlıklı yazısında 6 yaşındaki kızı H.K.G.’yi, ‘evlendirdiği’ iddiası olan Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızının gittiği psikiyatr ilgili bir yazı kaleme aldı. İşte Karahasanoğlu'nun yazısının bazı bölümleri :

'Yusuf Ziya Gümüşel hocanın kızı da, 6 aylık hamile iken düşük yapmış, kocası ve ailesi tarafından psikolojik destek verilmek istenmiş.. Ama o, bazı kişilerin tavsiyesi ile, yönlendirildiği bir psikaytra gitmişti..

Psikaytra gittikten sonra da “Beni 6 yaşında evlendirdiler. İşte bu da fotoğrafı” gibi, uçuk iddiaları gündeme getirmeye başlamıştı.. (Düğün fotoğrafı diye gösterdiği ise, halen bekar olan diğer iki kız kardeşinin de, hafızlık merasiminde giydiği beyaz elbiseden ibaret.)

Tüm bunlar mümkün mü?'

Ali Karahasanoğlu yazısının devamı için >>>

Ali Karahasanoğlu Yeni Akit yusuf ziya gümüşel
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