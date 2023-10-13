Talat Atilla'dan bomba İmamoğlu iddiası! "Gelen gelsin, gelmeyen kendisi bilir!"

TurkTime yazarı Talat Atilla'da gelen iddia gündemi hareketlendirdi. Büyükşehir Belediye Başkanları CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmeye hazırlanıyor. Atilla, 10 büyükşehir belediye başkanının olumlu cevap verdiğini sadece bir ismin sessiz kaldığını belirtti.

TurkTime yazarı Talat Atilla, CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanlarının pazartesi günü CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek destek vermeye karar verdiklerini yazdı. Atilla, 10 Büyükşehir Belediye Başkanının 'tamam' dediğini sadece bir ismin yorum yapmadığını o ismin de İBB Başkanı İmamoğlu olduğunu iddia etti. İşte Talat Atilla'nın yazısının bazı bölümleri:

İMAMOĞLU KILIÇDAROĞLU'NA NE EVET NE HAYIR DEDİ!

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ilginç bir şekilde her geçen gün damla damla kan kaybediyor.

İlginç diyorum. Çünkü bir ara seçim yenilgisine rağmen inisiyatifi eline almıştı ama o inisiyatif gram gram elinden gidiyor.

Bu süreci Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarına nazaran İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un daha iyi yönetmesine bağlamak mümkün.

İstanbul İl Kongresi’nden sonra sesi cılız çıkan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na bir doping havası gelmiş gibi.

GELEN GELSİN GELEMEYEN KENDİSİ BİLİR!

Gelelim son duruma...

CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanları bu pazartesi saat11:00'de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek destek vermeye karar verdiler.

10 Büyükşehir Belediye Başkanı tamam derken, sadece bir tanesi yorum yapmadı!

Ekrem İmamoğlu...

Bu arada bir ara İmamoğlu ile sıkı fıkı olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Gelen gelsin, gelmeyen kendisi bilir!" sözlerini işitince şaşırdım.

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