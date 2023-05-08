Nedim Şener: Kılıçdaroğlu ve Batı’nın jeopolitik kazançları

İşte Nedim Şener'in yazısı:

AMERİKAN kurulu düzeninin sesi olan Washington Post gazetesi 9 Ocak 2023 tarihinde “2023’te dünyanın en önemli seçimi Türkiye’de olacak” başlıklı makale yayınlanmıştı.

O tarihte henüz Kılıçdaroğlu’nun adaylığı söz konusu değildi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaybetmesinin; Washington, Moskova, Avrupa, Ortadoğu ve Asya’da jeopolitik ve ekonomik hesapları şekillendireceği yazılmıştı.

Seçime bir hafta kala ise İngiliz The Economist’in başını çektiği Alman Der Spiegel, Fransız La Point, L’EXPRESS, Avusturya’dan Profil dergileri kapaklarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ayırdılar!

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