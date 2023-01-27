Murat Kelkitlioğlu: Kafanızı kuma gömmeyin!..

İşte Murat Kelkitlioğlu'nun yazısı:

Türkiye, "Annem bana karne hediyesi et aldı" haberiyle çalkalandı…

Nasıl çalkalanmasın?

Böyle bir habere yürek mi dayanır?

Doğal olarak başta muhalefet partileri olmak üzere iktidar karşıtı herkes bu haberi kullandı…

Siyasiler açıklamalar yaptı, televizyon kanalları haber yaptı, sosyal medyada kullanıldı…

Bir çocuk, bir muhabire öyle bir şey söylemişti ki bunu kullanmamak çok büyük hata olurdu…

Ancak gerçek ortaya çıktı… Haber yalandı… Kurguydu... Özel olarak ve kasıtlı bir şekilde hazırlanmıştı…

İlgili televizyon kanalı kamuoyundan özür diledi ve muhabirin işine son verdi…

Aile durumun öyle olmadığını, çocuklarına karne hediyesi olarak tablet aldıklarını, mali durumlarının da iyi olduğunu açıkladı…

Bunun üzerine haberi kullanan çok küçük bir kesim özür dilerken, başta siyasiler olmak üzere büyük bir kesim kafalarını kuma gömdü!...

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