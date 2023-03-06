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Melih Altınok: Bir yanda ciddiyet bir yanda soytarılık

Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, "Bir yanda ciddiyet bir yanda soytarılık" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Melih Altınok'un yazısı:

Kafa kafaya verdik, 6'lı masa depreminin arkasında siyasi gerekçeler, görüş ayrılıkları arıyoruz ya... Aramayın.
İnanın ki yok.
Mesele şahsi. Çünkü ihtirasları boyundan büyük, işgal ettikleri makamda oyla değil parti içi entrikalar sayesinde oturan bir grup siyasi gaspçı arasında geçiyor. Hepsini tanıyoruz.
Fitili, Kılıçdaroğlu'nun ana muhalefetin tahtını korumak uğruna pusu atıp masadan kalkmaya zorladığı Meral Akşener'in soğukkanlılığını koruyamaması ateşledi.
Tıpkı Zeus'un halktan intikam almak için Pandora'ya kutusunu açtırması ve insanlar arasında mutsuzluğun yayılması, bütün kötülüklerin ortaya çıkması gibi, intikam ateşi Akşener'e kutuyu açtırdı.

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Melih Altınok
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