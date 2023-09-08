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İYİ Parti olmazsa CHP İstanbul ve Ankara'yı kazanamaz! Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi yazdı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bu hafta Yusuf Akın’ın genel müdürü olduğu Areda-Survey’nin araştırmasını değerlendirdi. Yaklaşan yerel seçim sürecine doğru istanbul ve Ankara için değerlendirmelerde bulunan Selvi, 'İYİ Parti olmazsa CHP’nin İstanbul ve Ankara’yı kazanması mümkün değil.' ifadelerini kullandı.

Meral Akşener’in son çıkışları nedeniyle seçmenlerin eğilimlerini merak ettiğini dile getiren Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi,  tam bu aşamada Yusuf Akın’ın genel müdürü olduğu Areda-Survey’nin araştırmasının. ayrıntılarını değerlendirdi. 

Siyasette yeni bir tablo oluştuğunu söyleyen Selvi, 'Normalde Akşener’in CHP ile ittifaktan uzaklaşması ve son olarak İstanbul ve Ankara’nın bile kaybedilmesini göze aldıklarını açıklamasının CHP’de bomba etkisi yapması bekleniyordu. Çünkü İYİ Parti olmazsa CHP’nin İstanbul ve Ankara’yı kazanması mümkün değil.' ifadelerini kullandı. İşte Abdulkadir Selvi'nin yazısının bazı bölümleri... 

Akşener'in rakibi Akşener

O nedenle diyorum ki Akşener’in rakibi Akşener. Çok iddialı çıkış yapıp sonunda tam tersini gerçekleştirdiği için Akşener’e bir güven sorunu oluştu. Sadece seçim sürecinde çizdiği zikzaklar dahi bunu anlatmaya yeter. Hani yarışmalarda yarışmacıya sorarlar ya, “Son kararın mı?” diye. Akşener’e de sormak gerekiyor. Buna rağmen ben önyargılı yaklaşmıyorum. Akşener’e zaman tanınması gerektiğini düşünüyorum.

İYİ Partisiz kazanamaz

Normalde Akşener’in CHP ile ittifaktan uzaklaşması ve son olarak İstanbul ve Ankara’nın bile kaybedilmesini göze aldıklarını açıklamasının CHP’de bomba etkisi yapması bekleniyordu. Çünkü İYİ Parti olmazsa CHP’nin İstanbul ve Ankara’yı kazanması mümkün değil.

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