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İsmet Özçelik: Amerikanvari seçim kampanyası

Aydınlık Gazetesi yazarı İsmet Özçelik, "Amerikanvari seçim kampanyası" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte İsmet Özçelik'in yazısı:

Türkiye’nin sorunları ciddi.

Ekonomide alınması gereken önlemler…

Üretim ekonomisine geçiş…

Halkın alım gücünün yükseltilmesi…

İşsize iş bulunması...

Ülkemizin güvenliği…

...

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İsmet Özçelik
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