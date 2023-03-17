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Hilal Kaplan: Söz HÜDA PAR’da

Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, "Söz HÜDA PAR’da" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Hilal Kaplan'ın yazısı:

Bir haftadır, HDP'ye on yılda reva görmedikleri suçlamaları HÜDA PAR'ın üzerine yıktılar. İftira attılar. Hakaret ettiler. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partideki en yüksek temsile sahip kişi olarak günlerdir anlatıyor. Doğru kalkıp ayaklanana dek yalanın dünyanın etrafını dolandığı bir dünyada yaşadığımızı bilerek yine de sözü HÜDA PAR Genel Başkanı'na bırakmanın gerektiğini düşünüyorum. Buyurun:
"Biz bölücü de değiliz, birilerinin heykelini dikme peşinde de değiliz. Bayrakla bir derdimiz yok. Bölünüp ayrı bir devlet kuralım da demiyoruz. Biz bin...

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Hilal Kaplan
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