Hayrola Kemal bey PKK ile mi tehdit ediyorsun? Ali Karahasanoğlu yazdı

Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu köşe yazısında yakın zamanda Sezgin Tanrıkulu'nun TSK hakkındaki sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Gereken dersi devlet olarak da yargı olarak da verme mükellefiyetimiz var” hatırlatması yapınca Kılıçdaroğlu'nun tepkisini değerlendirdi.

HAYROLA KEMAL BEY

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, son seçimde bütün bakanlıkları önüne gelen adama peşkeş çeken, yine de seçimi kazanamayan Kılıçdaroğlu şu cevabı veriyor: “Devlet olarak’ derken, kastın nedir? Tehdit mi ediyorsun? Bu işleri hâlâ SADAT’la mı görüyorsun?”

Karahasanoğlu, ''Bugüne kadar, SADAT’ın tek bir illegal eylemi resmi belgelere geçmiş değil. Bugüne kadar bir tane dahi, SADAT hakkında açılmış ceza davası yok.. Bugüne kadar, SADAT hakkında bir tane mahkumiyet kararı, bir tane somut bir suçlama yok.. Buna rağmen, Kılıçdaroğlu, hayali bir düşman icat ediyor.. Tek bir illegal fiili iddia bile edilmemiş SADAT hakkında şeytanlaştırma çabasına giriyor.. Ama. Diğer taraftan.. Sezgin Tanrıkulu’nun hemen her gün açıklamaları ile, eylemleri ile savunduğu, suçlarını görmezden geldi, yer yer “PKK terör örgütü değildir. Hak arayan örgüttür” açıklamalarına destek verdiğini gözlerden kaçırmaya çalışıyor..'' dedi.

Ali Karahasanoğlu yazısının devamı için >>>