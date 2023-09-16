GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Yazarlar /

Hayrola Kemal bey PKK ile mi tehdit ediyorsun? Ali Karahasanoğlu yazdı

Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, 'Hayrola Kemal bey, PKK ile mi tehdit ediyorsun!' başlıklı köşe yazısında geçtiğimiz günler Sezgin Tanrıkulu'nun TSK hakkındaki sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılık vermesi üzerine Kılıçdaroğlu'nun yanıtını kaleme aldı.

Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu köşe yazısında yakın zamanda Sezgin Tanrıkulu'nun TSK hakkındaki sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Gereken dersi devlet olarak da yargı olarak da verme mükellefiyetimiz var” hatırlatması yapınca Kılıçdaroğlu'nun tepkisini değerlendirdi. 

HAYROLA KEMAL BEY 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, son seçimde bütün bakanlıkları önüne gelen adama peşkeş çeken, yine de seçimi kazanamayan Kılıçdaroğlu şu cevabı veriyor: “Devlet olarak’ derken, kastın nedir? Tehdit mi ediyorsun? Bu işleri hâlâ SADAT’la mı görüyorsun?”

Karahasanoğlu, ''Bugüne kadar, SADAT’ın tek bir illegal eylemi resmi belgelere geçmiş değil. Bugüne kadar bir tane dahi, SADAT hakkında açılmış ceza davası yok.. Bugüne kadar, SADAT hakkında bir tane mahkumiyet kararı, bir tane somut bir suçlama yok.. Buna rağmen, Kılıçdaroğlu, hayali bir düşman icat ediyor.. Tek bir illegal fiili iddia bile edilmemiş SADAT hakkında şeytanlaştırma çabasına giriyor.. Ama. Diğer taraftan.. Sezgin Tanrıkulu’nun hemen her gün açıklamaları ile, eylemleri ile savunduğu, suçlarını görmezden geldi, yer yer “PKK terör örgütü değildir. Hak arayan örgüttür” açıklamalarına destek verdiğini gözlerden kaçırmaya çalışıyor..'' dedi.

Ali Karahasanoğlu yazısının devamı için >>>

Ali Karahasanoğlu yeni akit gazetesi kemal kılıçdaroğlu pkk
ÇOK OKUNAN HABERLER
Fındık üreticilerini bekleyen büyük tehlike! Kötü günlere hazır olun Fuat Uğur yazdı Fındık üreticilerini bekleyen büyük tehlike! Kötü günlere hazır olun Fuat Uğur yazdı
Hayrola Kemal bey PKK ile mi tehdit ediyorsun? Ali Karahasanoğlu yazdı Hayrola Kemal bey PKK ile mi tehdit ediyorsun? Ali Karahasanoğlu yazdı
SON HABERLER
Uzman isim tek tek açıkladı! Zam mı ikramiye mi masada üç formül var! Kritik dönem Uzman isim tek tek açıkladı! Zam mı ikramiye mi masada üç formül var! Kritik dönem
Hayrola Kemal bey PKK ile mi tehdit ediyorsun? Ali Karahasanoğlu yazdı Hayrola Kemal bey PKK ile mi tehdit ediyorsun? Ali Karahasanoğlu yazdı
Fındık üreticilerini bekleyen büyük tehlike! Kötü günlere hazır olun Fuat Uğur yazdı Fındık üreticilerini bekleyen büyük tehlike! Kötü günlere hazır olun Fuat Uğur yazdı
Ermenistan krizi ikinci bir Rusya-Ukrayna olur mu Ermenistan krizi ikinci bir Rusya-Ukrayna olur mu
1961 yılında yaşanan krizde köprüler tümüyle atılmıştı... Mısır’la zor yıllar - 4 1961 yılında yaşanan krizde köprüler tümüyle atılmıştı... Mısır’la zor yıllar - 4
Özgür Özel üzerine tezler Özgür Özel üzerine tezler
Zombiler gidiyor mu Zombiler gidiyor mu
Transfer olmaması İsmail Yüksek için bir fırsattır Transfer olmaması İsmail Yüksek için bir fırsattır