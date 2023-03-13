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Hadi Özışık: HDP, bir iki üç... 6-7 bakanlıkla yetinmeyecek, Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye'yi isteyecek!

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, "HDP, bir iki üç... 6-7 bakanlıkla yetinmeyecek, Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye'yi isteyecek!" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Hadi Özışık'ın yazısı:

Mithat Sancar, Habertürk ekranlarından seslendi Kemal Kılıçdaroğlu'na:
- Gel bizi ziyaret et!
Cevap:
- Hay hay...
Meral Akşener'e sordular; "Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyarete gidebilir mi?" diye... 
"Tabii ki gidebilir" dedi...
"Ama" diye devam etti:
- Hiç bir talebi kabul etmeyiz, masada olamazlar.
"Talep" dedikleri...
Bakanlık...
HDP'den bakanlık talebi olmaz, olmayacak.
CHP çatısı altında, HDP kontenjanından bakan olacak çok isim var çünkü.
Sezgin Tanrıkulu mesela...
O yüzden HDP'nin Kılıçdaroğlu'na desteği "şimdilik karşılıksız" olacak. "Şimdilik" diyorum çünkü HDP'nin asıl talepleri (Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa) seçimden sonra  gelecek.

HDP kadrolarının üstleneceği kritik görevler, bir iki değil 20 bakanlık koltuğuna bedel olacak. Onların bakanlık derdi yok, devleti ele geçirmeyi planlıyorlar. 

Biz ise hâlâ küçük fotoğrafa bakıp mırıldanmayı tercih ediyoruz.
Tehlikenin farkında değiliz hiç birimiz!

"Birleşe birleşe kazanacağız" diyor Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu ve paydaşları. Cumhur'un taraftarları farkında mı bilmiyorum, gerçekten de "birleşiyorlar" kazanmak için!

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Hadi Özışık İnternethaber Mithat Sancar Habertürk
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