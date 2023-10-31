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“Gazze’de çocuklar ölüyormuş”, onlara ne? Cumhuriyeti rakı üzerinden anlatmak! Ali Karahasanoğlu yazdı

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu bu hafta 'Cumhuriyeti rakı üzerinden anlatmak!' başlıklı yazısında okurlarımdan özür diliyorum dileyerek 'Türkiye’de cumhuriyet üzerinden dindar insanlara had bildirilmeye kalkışıldığı günlerde. Konuları rakı eksenine hapsetmek bazılarımızca gereksiz görülebilir. Bu görüşte olan okurlarıma, yüksek sesle itiraz etmeyi saygısızlık olarak görürüm.' ifadelerini kullandı.

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu köşe yazısında ''Cumhuriyetin 100. yılında sanki tartışılacak başka bir şeyimiz yokmuş gibi, cumhuriyet dediğimiz yönetim şeklinin özeti rakıda gizliymiş gibi, Mey Diageo isimli rakı üreticisi firmanın Genel Müdürü Levent Kömür ile röportaj yapıyorlar. Yok canım yalın olarak rakı üzerine değil! Hani adam rakı firmasının genel müdürü olur ama röportajın başından sonuna cumhuriyetten bahseder, adamın işini karıştırmayın derseniz! Öyle değil! Rakı üretici firmanın genel müdürü ile yapılan röportaj rakı muhabbeti ile başlıyor, rakı güzellemesi ile devam ediyor ve sonunda cumhuriyetle nokta konuluyor!'' dedi.

Öte yandan Karahasanoğlu Mey Diageo isimli rakı üreticisi firmanın Genel Müdürü Levent Kömür ile ypılan röportajı köşesine taşıyarak 'Şimdi gelin de, Gazze’ye insani yardım götürmek istediğimizde “koşun koşun, isterseniz İsrail’e karşı savaşın bile. Siz gidebilirsiniz ama bizi bu işe karıştırmayın bizim cumhuriyetimiz var, onların da olsaydı, onlar da kurtuluş savaşı verseydiler” diyerek, bombalanan hastanelerde ölen çocuklara acımayanların, cumhuriyet diye bir değerleri olduğuna inanın!' ifadelerine yer verdi. İşte Karahasaoğlu 'nun yazısının bazı bölümleri: 

Ben inanmıyorum.

Bunların cumhuriyet diye bir değerleri yok!

Bunların olsa olsa “rakı” diye bir değerleri (değersizlikleri) var!

Bunların hayatları meyhane!

Hayatları gazino, pavyon, şarkı, türkü!

Bunlar cumhuriyeti bile, getirirler meyhaneye bağlarlar, rakıya bağlarlar!

Rakının devrim içkisi olduğunu söylerler değişimin öncüsü olduğunu iddia ederler!

Hayatın tamamına rakı penceresinden bakar, rakı penceresinden yorumlarlar!

Rakı olmazsa hayatları felç olur!

Rakı olmazsa hayatın anlamı olmaz!

“Akşam saat 22:00’den sonra açık alanlarda içki satışı olmasın” dediğinizde, onun için kıyameti kopartırlar..

“Hayat tarzımızı değiştirmek istiyorlar” diye onun için tepinirler..

 “Piknik alanlarında içip içip sağa sola saldıranlar var, buralarda içki tüketilmesin” denildiğinde, onun için “cumhuriyet” derler, “laiklik” derler, tepin tepin tepinirler.

“Gazze’de çocuklar ölüyormuş”, onlara ne?

“Gazze’de hastaneler bombalanıyormuş”, Kemalistlere ne?

“Gazze’de kadınlar öldürülüyormuş” Türkiye’ye ne?

Bunların derdi, rakı!

Ali Karahasanoğlu yazısının devamı için >>>

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