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Ersin Çelik: Terbiye mi ediyorlar, masadan mı kaldırmak istiyorlar?

Yenişafak Gazetesi yazarı Ersin Çelik, "Terbiye mi ediyorlar, masadan mı kaldırmak istiyorlar?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Ersin Çelik'in yazısı:

Son iki haftadır Altılı Masa etrafında dönen nabzı yüksek tartışmalar bir partiyi
“gizli özne”
olarak öne çıkarıyor. Öyle görünüyor ki, ocak ayı muhalefetin kriz ayı olarak kayıtlara geçecek.
Gizli özneden kastım Altılı Masa dışında tutulan HDP değil. Aksine HDP’yi masaya yanaştırmayan İYİ Parti
’den bahsediyorum.
Sanki planlanmışçasına masanın diğer üyeleri Meral Akşener’in ve İYİ Parti cephesinin sinir uçlarına dokunma sırasına girdiler adeta. İYİ Parti, ‘ya tamam ya devam’ tercihine zorlanıyor.

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Ersin Çelik
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