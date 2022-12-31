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Ersin Çelik: İki şifre: Gönülleri kazanacak ve ‘itibarlı’ adaylar

Yeni Şafak gazetesi yazarı, "İki şifre: Gönülleri kazanacak ve ‘itibarlı’ adaylar" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Ersin Çelik'in yazısı:

Bu zamana kadar altılı masanın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını tartıştık ve devam ediyoruz. Bu mesele anlaşılan bir süre daha gündemimizde olacak. Kılıçdaroğlu – Akşener zirvesinden sonra bir açıklama yapılmadı ancak liderler mesajlarını kendi üsluplarıyla vermeye devam etti.

Meral Akşener görüşmeden bir gün sonra yayınladığı videoda kendisine bin 500’den fazla e-posta geldiğine vurgu yaparak, “Endişelerinizi anlıyorum. Mesajınızı aldım. Şunu bir söz olarak kabul edin; ülkenin 13. Cumhurbaşkanı altılı masanın önerdiği isim olacak” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu ise gazetecilerin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın adaylıklarına ilişkin soruya “görevlerinin başındalar, dilimizde tüy bitti, adayı altılı masa belirleyecek” yanıtını verdi.

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Ersin Çelik
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