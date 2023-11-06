CHP'de ne değişti? Demirtaş’a selamlar yollandığına göre... Ali Karahasanoğlu yazdı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı "İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı" sloganı ile Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun divan başkanlığını yaptığı kurultayda, 1367 delege genel başkanı seçmek için sandık başına gitti. Kurultayın ilk gününde genel başkanlık yarışı oldu. Yarışı Özgür Özel kazandı ve CHP'nin yeni genel başkanı oldu.

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu köşe yazısında ''Özgür Özel’in genel başkanlığa aday olacağını, kamuoyu ilk defa, kendisinden değil, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan duydu.. Bu neyi gösteriyor? Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun emanetçisi.. Ama kamuoyunda öyle bir hava estiriliyor ki.. Sanki Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’na rağmen, genel başkan seçilmiş!. Önümüzdeki süreçte fotoğraf daha net ortaya çıkacaktır.. Kulislerde şu dahi söyleniliyor.'' dedi.

CHP’de ne değişti, ne değişmedi?

Özgür Özel’in genel başkanlığa aday olacağını, kamuoyu ilk defa, kendisinden değil, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan duydu..

Bu neyi gösteriyor?

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun emanetçisi..

Ama kamuoyunda öyle bir hava estiriliyor ki..

Sanki Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’na rağmen, genel başkan seçilmiş!..

Önümüzdeki süreçte fotoğraf daha net ortaya çıkacaktır..

Kulislerde şu dahi söyleniliyor..

Kemal Kılıçdaroğlu, mütedeyyin kesime yönelik verdiği sıcak mesajlarda zaten samimi değildi..

Bu söylemden bir getiri de elde edemedi..

Şimdi çaktırmadan, koltuk değişikliği ile mütedeyyin kesime yönelik sıcak mesajlardan geri adım atmaya karar verdi..

Ve bu çerçevede; koltuğunu, İslam dinini kastederek, “Ortaçağ kafası” hakareti yapan Özgür Özel’e devretti..

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