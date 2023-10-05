Azıcık ahlakın var ise 'siyasi mahkum' demedim 'o bir teröristtir' desene! Ali Karahasanoğlu yazdı

Televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanan ve yapılan duruşmada, hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası verilerek tahliye edilen Gazeteci Merdan Yanardağ, cezaevinden dün akşam çıkmıştı.

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu tam da bu duruşma üzerine bir yazı kaleme aldı. Karahasanoğlu, 'PKK borazancısı Merdan Yanardağ’ın, dün duruşması vardı.. PKK borazancısına destek için duruşma salonuna gelenlere şöyle bir baktım.. “Türkiye ölmüş, ağlayanı yok” dedim.. Sonrasında duruşma ile ilgili haberleri okudum.. Aynı tespitimi tekrarladım..' ifadelerini kullandı.

İşte Karahasaoğlu'nun yazısının bazı bölümleri:

TÜRKİYE BİTMİŞ... TÜRKİYE ÖLMÜŞ...

Aman Allah’ım. Bu ülkede kimler savcılık yapmış. Ülke kimlere emanet edilmiş.. Binlerce askerin katiline, “siyasi tutuklu” deniyor.. “Çoktan serbest kalmalı idi” deniliyor.. Askeriyeden emekli olmuş bir savcı, terör örgütü başına o güzellemeyi yapan adama desteğe gidiyor.. Türkiye bitmiş.. Türkiye ölmüş.. Ağlayan yok..

ADAM DAHA İKİ HAFTA ÖNCE TSK'YA İFİTRA ATMADI MI?

Sezgin Tanrıkulu’nu da adliyede gördüm.. Şaşırdım mı? Niye şaşırayım.. Adam daha iki hafta önce, TSK’ya, “helikopterden köylüleri atıp, öldürdü” iftirasını atmamış mıydı? Şimdi PKK’nın başı için, “Siyasi tutuklu” diyene destek çıkması, hiç de garip değil.

ÖZGÜR ÖZEL'DE ORADA

CHP’de genel başkanlığa adaylığını koyan Özgür Özel de orada.. Demek ki, onlar da “teröristbaşı Apo’nun siyasi mahkum olduğunu, aslında terörist olmadığını, kimseyi öldürmediğini, öldürtmediğini, haksız yere cezaevinde olduğunu” savunuyorlar..

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