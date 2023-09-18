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Atatürk’ün adını kullana kullana! Özgür Özel ‘siyasi yüzsüzlükle’ CHP tarihine geçti! Nedim Şener yazdı

Geçtiğimiz günlerde CHP genel başkanlığına adaylığını açıklayan Özgür Özel'i Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener köşesine taşıdı.

Geçtiğimiz cuma günü CHP genel başkanlığına adaylığını açıklayan Özgür Özel yakın zamanda kendisini dinleyenlere CHP’de Atatürk’ün adını kullananları şöyle eleştiriyordu: “En kolay alkışın Atatürk denilerek alındığı bir siyasi partinin siyaset üretme pratiğinde sorun var. Sıkışınca Milli Mücadele’den, Atatürk’ten bahsederek alkış alarak ilerlenemez. Bambaşka bir şey konuşuyor olmak lazım. Bunda bir kolaycılık, birbirimizi kandırmak var...” diyordu. 

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, bu hafta 'Atatürk’ün adını kullana kullana “Siyasi yüzsüzlük”' abşlıklı yazısında Özgür Özel'i köşeye sıkıştırdı. 

Şener köşe yazısında bu konuyla ilgili ''Kemal Kılçdaroğlu’nun 2010’daki genel başkanlığından itibaren en yakınındaki isimlerden olan ve 13 yılda kaybettiği 12 seçimde sorumluluğu bulunan Özgür Özel, CHP’nin “Atatürk’ün partisi” olma özelliğini kaybetmesinde de pay sahibi olan isimlerin en önde geleni... En kolay alkışın nasıl alınacağını bildiği için konuşmasında 4-5 kez ‘Atatürk’ adını kullanmayı tercih etti. Bugün ABD’nin paralı uşaklığını yapan PKK’nın yol açtığı terör sorununa ‘Tutum Belgesi’nde tam 5 kez ‘Kürt Sorunu/Meselesi’ adını koyan Özgür Özel, PKK/HDP’liler ya da Kılıçdaroğlu’nun CHP’sinden bir farkı olmayacağını göstermiş oldu'' dedi.

Nedim Şener yazısının devamı için >>>

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