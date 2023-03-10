Ali Karahasanoğlu: PKK’yı terörist görmeyen Demirtaş’ın, milliyetçi Akşener’e mektubu!

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

50 bin kişinin katili teröristbaşı Apo için, “Durun daha, başkan Apo’nun heykelini dikeceğiz, heykelini” diye nara atan.

Yargının yakasına yapışması sonrasında cezaevine giren Selahattin Demirtaş, çakma ülkücü Meral Akşener’e mektup yazmış..

“Cezaevinden çıkıp gelsem, kahvaltı hazırlar mısın” demişliği de var..

Fox TV’de, “Tabii, hazırlarım” diye cevap almışlığı da var..

Hakkını yemeyelim, “kahvaltı hazırlama sözü” verdiği dakikalarda, “Bizde bir örf vardır. O örf gereği, düşmanınız da gelse, kapınızı çaldığında açar, ikram edersiniz, ama dışarı çıktığında düşmanlık devam eder” diyerek, aslında Selahattin Demirtaş ile aralarındaki ilişkinin “düşmanlık” boyutunda olduğunu da hatırlatmıştır..

Daha önce de yazmıştım..



Her ne kadar İstanbul doğumlu olsam da..

Ben de bir Anadolu çocuğuyum..

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