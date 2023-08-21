Ali Karahasanoğlu: Bırak siyaseti Ahmet bey, dön üniversiteye!

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

Ahmet Davutoğlu, “Ben üniversiteyi bıraktım da, geldim siyasete girdim” diyerek, üniversitede çok daha parlak bir geleceği olduğunu, ama ülkeye hizmet etmek için o parlak geleceği bırakıp, siyasete soyunduğunu anlatıyordu..

Kendi söylüyor, kendi inanıyordu..

Belki etrafındaki üç-beş AK Parti küskün daha, ona inanıyor veya inanıyor görünüyordu…

Kibir o denli idi ki..

Tayyip Erdoğan için, “Biz olmasak, o bir hiç idi” diyecek kadar, kendisini dev aynasında görüyordu..

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