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Ali Karahasanoğlu: Bırak siyaseti Ahmet bey, dön üniversiteye!

Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, "Bırak siyaseti Ahmet bey, dön üniversiteye!" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

Ahmet Davutoğlu, “Ben üniversiteyi bıraktım da, geldim siyasete girdim” diyerek, üniversitede çok daha parlak bir geleceği olduğunu, ama ülkeye hizmet etmek için o parlak geleceği bırakıp, siyasete soyunduğunu anlatıyordu..

Kendi söylüyor, kendi inanıyordu..

Belki etrafındaki üç-beş AK Parti küskün daha, ona inanıyor veya inanıyor görünüyordu…

Kibir o denli idi ki..

Tayyip Erdoğan için, “Biz olmasak, o bir hiç idi” diyecek kadar, kendisini dev aynasında görüyordu..

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Ali Karahasanoğlu Akit
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