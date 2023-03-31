Akif Beki: HDP'den kimler oy istemedi ki!

İşte Akif Beki'nin yazısı:

2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cezaevine gidip Demirtaş'ı ziyaret eden CHP adayı, başka Muharrem İnce'ymiş meğer. Bu değilmiş.

'Gitme’ diyenlere şu resti başkası çekmiş yani:

"Yok kardeşim dedim, gideceğim; hatta dedim, serbest kalsın, propaganda yapsın bizim gibi, ne var bunda ya".

O seçim HDP'nin kapısında dolanıp destek istememiş, yanından bile geçmemiş gibi.

İnce, şimdi HDP'nin desteğini aldığı için Kılıçdaroğlu'nu iğneliyor. PKK seçime giriyormuş da, kazanamasın diye PKK'ya karşı sandıkta oy istiyormuş triplerinde.

Yavuz Ağıralioğlu da HDP'ye tepki olarak İYİ Parti'den ayrılmış meğer. HDP, Kılıçdaroğlu lehine aday çıkarmama kararı alınca Altılı Masa'ya terörün gölgesi düşmüş. Duydunuz mu!

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