GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Yazarlar /

Ahmet Hakan: TAKSİ SORUNU Çözümsüzlük çözüm değildir

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "TAKSİ SORUNU Çözümsüzlük çözüm değildir" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısı:

90’lı yıllardı.

“Kıbrıs sorunu” konuşulurken şu tür cümleler havalarda uçuşurdu:

- Çözümsüzlükten beslenenler var.

- Çözümsüzlüğü çözüm olarak görüyorlar.

- Çözümsüzlük çözüm değildir.

Biz şimdi bunları İstanbul’un taksi sorunu için söylemeye başladık.

Çünkü taksi sorunu, resmen ve alenen çözümsüzlüğe terk edilmiş gibi.

...

YAZININ TAMAMINI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ahmet Hakan
ÇOK OKUNAN HABERLER
Ali Karahasanoğlu: Kalleşler kimler? Ali Karahasanoğlu: Kalleşler kimler?
Ahmet Hakan: TAKSİ SORUNU Çözümsüzlük çözüm değildir Ahmet Hakan: TAKSİ SORUNU Çözümsüzlük çözüm değildir
Fuat Uğur: YENGEÇ SEPETİ: CHP’de medya savaşları Fuat Uğur: YENGEÇ SEPETİ: CHP’de medya savaşları
SON HABERLER
Ahmet Hakan: TAKSİ SORUNU Çözümsüzlük çözüm değildir Ahmet Hakan: TAKSİ SORUNU Çözümsüzlük çözüm değildir
Ali Karahasanoğlu: Kalleşler kimler? Ali Karahasanoğlu: Kalleşler kimler?
Fuat Uğur: YENGEÇ SEPETİ: CHP’de medya savaşları Fuat Uğur: YENGEÇ SEPETİ: CHP’de medya savaşları
Mahmut Övür: Tunceli hamlesi ve CHP İstanbul’da ekipler savaşı Mahmut Övür: Tunceli hamlesi ve CHP İstanbul’da ekipler savaşı
Salih Tuna: Ne kadar LGBT, o kadar para Salih Tuna: Ne kadar LGBT, o kadar para
Ali Karahasanoğlu: Dedemizin de duasını aldık, çaputu da bağladık ..! Ali Karahasanoğlu: Dedemizin de duasını aldık, çaputu da bağladık ..!
34AKP13 Plakalı lüks jeep komplo olayında yeni gelişmeler! B.A isimli taksici tutuklandı 34AKP13 Plakalı lüks jeep komplo olayında yeni gelişmeler! B.A isimli taksici tutuklandı
Ahmet Hakan: Sakine Garipoğlu olayında fake paylaşımlara dikkat Ahmet Hakan: Sakine Garipoğlu olayında fake paylaşımlara dikkat