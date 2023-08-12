Ahmet Hakan: TAKSİ SORUNU Çözümsüzlük çözüm değildir

İşte Ahmet Hakan'ın yazısı:

90’lı yıllardı.

“Kıbrıs sorunu” konuşulurken şu tür cümleler havalarda uçuşurdu:

- Çözümsüzlükten beslenenler var.

- Çözümsüzlüğü çözüm olarak görüyorlar.

- Çözümsüzlük çözüm değildir.

Biz şimdi bunları İstanbul’un taksi sorunu için söylemeye başladık.

Çünkü taksi sorunu, resmen ve alenen çözümsüzlüğe terk edilmiş gibi.

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