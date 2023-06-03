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Ahmet Hakan: Seçimden sonra ortaya çıkan çeşit çeşit tipler

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Seçimden sonra ortaya çıkan çeşit çeşit tipler" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısı:

- TUZCULAR: “Ben ne üzüleceğim kardeşim, benim tuzum kuru, oy veren fakirler düşünsün” triplerine girenler.

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- SATANLAR: Seçimden önce “Pirom”, “Dedem” diye Kılıçdaroğlu’nu gazlayıp seçimden sonra Kılıçdaroğlu’nu satışta liderliği kimselere kaptırmayanlar.

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- EĞLENENLER: Bugünlerde sürekli Halk TV, Tele 1 falan izleyip Sözcü, Cumhuriyet okuyarak eğlenen Erdoğancılar.

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Ahmet Hakan
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