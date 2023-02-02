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Abdulkadir Selvi: Erdoğan muhalefet milletvekillerine neden çağrı yaptı

Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi, "Erdoğan muhalefet milletvekillerine neden çağrı yaptı" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Abdulkadir Selvi'nin yazısı:

Meclis’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı beklerken, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile sohbet ettik. Adil Bey olunca sohbet haliyle ya yol açılışı ya bir metro açılışı üzerine oluyor.

Bugünü işaret ederek Afyon’da olacağını söyledi. “CHP’nin yalanları, AK Parti’nin icraatları bitmez” dedi. Slogan gibi bir sözdü.

İRONİ YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan kalabalık heyetle giriş yapınca konuşmasını izlemek üzere AK Parti grubuna geçtik. Bu arada seçimin ucu gözüktü ya, partilerin grup toplantılarında bir izdiham yaşanıyor. Sanıyorum milletvekili listeleri kesinleşene kadar bu iş sürecek. CHP’nin, İYİ Parti’nin grup toplantılarına da yüksek bir katılım oluyor. AK Parti grubunda ise iğne atsan yere düşmez. Bizim millet siyaseti seviyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı izlerken ilk dikkatimizi çeken üslubundaki farklılıktı. Hatta basın locasında Cumhurbaşkanı’nın konuşmasını yazan mı değişti diye aramızda konuştuk. Konuşma metnini yazan değişmemiş ama Erdoğan zaman zaman ironi yaptı.

BAY BAY KEMAL

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Abdulkadir Selvi
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