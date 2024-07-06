Ziraat Bankası'ndan Sınırsız Avantaj: Karşılıksız 1000 TL Kazanma Fırsatı!

Ziraat Bankası, son dakika duyurusuyla müşterilerine müjdeli bir haber verdi! Artık Ziraat Mobil üzerinden katılan herkese karşılıksız 1000 TL hediye ediliyor. Bu büyük fırsatla ilgili detaylar ve nasıl yararlanabileceğiniz hakkında merak edilen her şey burada!

Ziraat Bankası'nın Karşılıksız 1000 TL Kampanyası

Ziraat Bankası, yeni kampanyasıyla adından söz ettiriyor. Kampanyaya katılan Ziraat Süper Şube müşterilerine, Bankkart ile yapacakları her 1000 TL ve üzeri alışveriş için 250 TL olmak üzere toplamda 1000 TL Bankkart Lira hediye ediyor. Kampanya, 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren başlayıp 31 Ağustos 2024 tarihine kadar geçerlidir.

Nasıl Katılabilirsiniz?

Kampanyadan yararlanmak için yapmanız gerekenler oldukça basit:

Ziraat Mobil Üzerinden Müşteri Olun: Ziraat Mobil uygulamasını indirerek ve Ziraat Süper Şube müşterisi olarak kayıt olun.

Bankkart Başvurunuzu Onaylatın: Bankkart başvurunuzun onaylanması durumunda kampanyadan otomatik olarak yararlanmaya başlayabilirsiniz.

Kampanya Avantajları ve Şartları

Ziraat Bankası'nın kampanyası, Ziraat Mobil üzerinden uzaktan Ziraat Süper Şube müşterisi olan herkese yöneliktir. Kampanya kapsamında kazanılan 1000 TL Bankkart Lira ile birçok alışverişte ekonomik avantaj sağlayabilirsiniz.