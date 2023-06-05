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Ziraat Bankası Yeni Kredi Kampanyasıyla Vatandaşlara Büyük Destek Sağlıyor!

Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından Ziraat Bankası, son dakika açıklamalarıyla birlikte yepyeni bir kredi kampanyasını duyurdu.

Ziraat Bankası Yeni Kredi Kampanyasıyla Vatandaşlara Büyük Destek Sağlıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kredi açıklamalarıyla birlikte Ziraat Bankası, vatandaşlara büyük bir destek sağlamak amacıyla kredi imkanlarını genişleterek önemli bir adım atıyor.

Ziraat Bankası, müjdeli haberini duyurarak yüzde 0.45 faizli bir kredi imkanı sunmaya başladı. Bu kredi, 18 ay ertelemeli ve 7 yıl vadeli olarak verilecek ve maksimum 600.000 TL'ye kadar çıkabilecek. Özellikle ekonomik dalgalanmalardan etkilenen dönemde, kamu bankaları her zaman vatandaşların yanında olmayı sürdürerek nakit para desteği sağlıyor.

Kara gün dostu olan kamu bankaları, üretimi artırmak ve ekonomiyi desteklemek amacıyla destek kredisi paketleri sunmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçim öncesinde duyurulan destek paketi çerçevesinde Ziraat Bankası, kredi başvurularını almaya başladı.
Ziraat Bankası'nın Düşük Faizli Kredi Kampanyasıyla Tarım Sektörüne Can Suyu!

Ziraat Bankası, tarım bankacılığı stratejisi olan "Tarım Ekosistemin Finansmanı" adlı projeyi hayata geçirmek için önemli adımlar atıyor. Ayrıca, "Köydeki Hayata Dair Bir Sürü Sebebim Var" projesiyle de yoluna devam ediyor. Ziraat Bankası Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Pişmaf, bu projenin ilk aşaması olan küçükbaş hayvancılıkta olumlu sonuçlar elde ettiklerini ve 39 İl Valiliği ile iş birliği protokolleri imzaladıklarını belirtiyor. Bu projenin devamında büyükbaş hayvan alımları için de kredi desteği sağlanacak.

Proje hakkında bilgi veren Pişmaf, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projenin büyükbaş süt hayvancılığı yapan küçük ölçekli aile işletmeleri için olduğunu ifade ediyor Üreticilere, işletmelerindeki büyükbaş süt hayvanı sayısını artırmaları için 600.000 TL'ye kadar uzun vadeli ve düşük faizli tarım kredisi seçeneklerinin sunulacağı ifade ediliyor. Ayrıca, çiğ sütün satışına aracılık eden kooperatif ve birliklerle iş birliği yaparak küçük ölçekli aile işletmelerinde süt üretimini orta ölçeğe çıkarmayı hedeflediklerini vurguluyor. Yeni kredinin 84 ay vadeli verileceğini ve hayvan sayısının 50'ye kadar çıkarılmasını hedeflediklerini söylüyor.

Bu kredi, yıllık %1.1-%5.5 arasında değişen faiz oranlarıyla sunulan bir kredidir. Aylık olarak ise %0.45 oranıyla hesaplanır. Kredi, ilk 18 ayı ödemesiz dönemli olarak 84 ay vadeli olarak verilir ve en fazla 600.000 TL tutarında olabilir.

Bu kredi seçeneği, değişken faiz oranlarına sahiptir. Yıllık faiz oranı %1.1 ile %5.5 arasında değişebilir, bu da kredi talep edenin kredi alırken ödeyeceği faizin yıllık olarak ne kadar olabileceğini belirler. Ancak aylık ödemeleri hesaplarken, faiz oranı %0.45 olarak kullanılıyor.

Bu kredi aynı zamanda ödemesiz dönemli bir seçeneğe de sahiptir. İlk 18 ay boyunca kredi sahibi ödeme yapmak zorunda değildir. Bu dönemde sadece faizler ödenir, asıl kredi ödemeleri ise sonraki 84 ay boyunca yapılır. Bu, kredi sahibine ödeme konusunda bir rahatlama sağlıyor.
Kredi vadeli olarak 84 ay süresince sunulur. Bu süre boyunca kredi sahibi, kredi tutarını 84 eşit taksitte öder. Ancak kredi tutarı, maksimum olarak 600.000 TL ile sınırlıdır. Başvuru yapan kişi, bu tutarı aşmamak koşuluyla istediği miktarda kredi talep edebliyor.

Bu kredi seçeneği değişken faiz oranlarına sahip, aylık olarak %0.45 faiz oranıyla hesaplanır ve ilk 18 ayı ödemesiz dönemli olarak sunulur. Kredi, 84 ay vadeli olarak verilir ve maksimum 600.000 TL tutarında olabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleriyle beraber Ziraat Bankası, halka yardım etmek için kredi olanaklarını genişletmiş durumda. Düşük faizli ve ödeme ertelemeli bu krediden faydalanmak isteyen vatandaşlar başvurularını yapabilirler. Ziraat Bankası, ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak ve vatandaşların finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

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