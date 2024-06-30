Ziraat Bankası emekliye müjde verdi: 50.000 TL gelir belgesiz ödeyecek 

Ziraat Bankası tarafından başlatılan yeni bireysel tüketici kredisi kampanyasında özellikle de emekli maaşını kendi bankasına taşıyarak nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlara düşük faizlerle gelir belgesiz kredi ödemesi yapacağı açıklandı. 50.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız ve başvurunuzu Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştirmek istiyorsanız banka kredi şartlarına uygun olan tüm bireysel müşterilerin ihtiyaç kredisi olarak bu kredileri hesaplarına yaptırabileceğini de söylemek isteriz. 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanarak işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve emekli maaşınızı bu bankaya taşıdıktan sonra da ilk taksit ödemesini 90 gün ertelemeli yaparak da ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.



Ziraat Bankası başlatmış olduğu bu kredilerde emekli maaşını kendi bankası üzerinden alan tüm bireysel müşteriler için destek olacağını açıkladı. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen emeklilerin maaş müşterileri olmaları durumunda kendi maaş almış oldukları banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte kredi başvurularını gerçekleştirerek bireysel müşteri temsilcisi üzerinden ne kadar kredi onayı aldıklarını görebilirler.



Ziraat Bankası üzerinden bireysel kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar daha yüksek limitlerde de kredi kullanabiliyor ve özellikle de diğer bankalardaki olan borçlarını kapatmak için kredi almak istiyorsanız da borç kapatma kredisi kullanabiliyorsunuz.