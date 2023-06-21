Zamlı evde bakım maaşları açıklandı! Yeni rakamla yatacak

Temmuz ayı evde bakım maaşı kaç TL’ye yükseldi? sorusunun cevabı asgari ücrete yapılan yüzde 34’lük zam sonrası araştırılmaya başlandı. Net 11 bin 402 TL’ye yükselen asgari ücretle birlikte birçok ödeme ve ücret kaleminde hesaplar değişti. İşte, yeni evde bakım maaşı ödeme tutarı 2023!

“Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu?” sorusunun cevabı merak konusu oluyordu. Merakla beklenen yeni asgari ücret zammı son dakika açıklamasıyla birlikte belli oldu. Asgari ücret yüzde 34’ün üzerinde artışla net 11 bin 402 TL’ye yükseldi. Bununla birlikte sosyal destek ödeme tutarları da değişmiş oldu. Söz konusu destekten yararlananlar, evde bakım maaşı Temmuz 2023 ne kadar oldu? sorusu gündeme getirildi. İşte, yeni evde bakım maaşı miktarı!

ASGARİ ÜCRET YÜZDE 34 ARTTI

7 milyon çalışanı doğrudan 85 milyon vatandaşı da dolaylı yoldan etkileyecek asgari ücret zammı açıklandı. Ocak 2023’te yüzde 54,7 artışla 8.506 TL’ye yükselen asgari ücret, Temmuz ara zammı ile beraber yüzde 34 zam alarak 11.402 TL’ye yükseldi. Asgari ücret zammı birlikte işsizlik maaşından stajyer ücretine, asgari ücretlinin iş göremezlik ödeneğinden ve tazminatına kadar pek çok gelir de yükselecek.

İşçi başına yapılan aylık asgari ücret desteği de yılın ikinci yarısı için 400 liradan 500 liraya yükseldi. Asgari ücret üzerindeki gelir ve damga vergisi alınmamaya devam edilecek. 1 Temmuz’dan itibaren uygulanacak yeni asgari ücret pek çok gelir ve ödemeyi de değiştirecek.

SOSYAL YARDIMLAR KOLAYLAŞACAK

65 yaş, engelli ve evde bakım aylıkları gibi sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşacak. Bu yardımlardan yararlanmak için aranan hane içindeki kişi başı gelir sınırı yükselecek. Kişi başına gelir sınırı 65 yaş ve engelli aylıklarında 3 bin 800 lira 67 kuruşa, evde bakım desteğinde 7 bin 601 liraya çıkacak. Bu sosyal yardımların tutarı ise memur maaş katsayısıyla yükselecek.

EVDE BAKIM ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret 11 bin 402 TL olarak duyuruldu. 2023 yılında Evde Bakım maaşı ödemeleri aylık 5 bin 656 TL olacak.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

Gelir kriterlerinin uygun olması,

Bakıma muhtaçlık kriteri,

Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor.

Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.

ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR?

Engell aylığı halen yüzde 40-69 oranında engelliler için 1738 TL. Yüzde 70 ve üzeri oranında engelliler için 2 bin 609 TL olarak uygulanıyor.

Engelli aylığı 1 Temmuz’dan itibaren yüzde 40 ve üzeri engelli için 2 bin 329 lira, yüzde 70 ve üzeri engelli için 3 bin 497 liraya yükselecek.