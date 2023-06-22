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Yeni asgari ücretle beraber ilk zam geldi! GSS, prim, borçlanma ödemelerine zam

Yeni asgari ücretle beraber ilk zamlar geldi. GSS (Genel Sağlık Sigortası) prim ödemeleri, doğum ve askerlik borçlanması ile birçok ödeme için zamlar sıralanmaya başlıyor. İşte asgari ücret sonrası zamlara dair detaylar haberimizde...

Yeni asgari ücretle beraber ilk zam geldi! GSS, prim, borçlanma ödemelerine zam

Asgari ücretin 11 bin 402 lira olmasının ardından yemek bedeline de zam geldi. Temmuz ayından yıl sonuna kadar yemek bedeli günlük 105.75 lira olarak hesaplanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklama ile birlikte temmuz ayı itibarıyla asgari ücret 11 bin 402 liraya çıktı.

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, 11 bin 402 lira olarak belirlenen yeni asgari ücretle birlikte yemek bedellerinin de günlük 105,75 liraya çıkarıldığını belirtti.

Doğan, “Yeni asgari ücretle birlikte; doğum ve askerlik borçlanmasından işsizlik maaşına, genel sağlık sigortası priminden isteğe bağlı sigortalılık ödemelerine, Bağ-Kur primlerinden 65 yaş aylığına kadar tüm ödemeler de artacak” dedi.

Henüz belirtilen ödemelerin zamlarına dair detaylar açıklanmadı. Ancak kısa süre içinde asgari ücrete bağlı ödemeleri gerçekleştirilen birçok alanda zamların peş peşe açıklanması bekleniyor. Kurban Bayramı’nın ardından zamların üst üste binmesi olası gözüküyor. İşvereninin ise birçok noktada çalışan maliyetleri artıyor. Konuya dair Hürriyet Yazarı Noyan Doğan’ın açıklamaları ise şu şekilde oldu;

İşverenlerin yemek bedeli altında yaptıkları ödemelerin günlük asgari ücretin yüzde 23.65’i prime esas kazanca dahil edilmiyor. Bu tutar çalışanın, çalıştığı gün sayısı ile çarpılıp, çıkan tutar prime esas kazançtan muaf tutuluyor. Yeni asgari ücretle birlikte bedeli istisna tutarı yeniden belirlenmiş oldu. Buna göre temmuz ayından yıl sonuna kadar yemek bedeli adı altında günlük 105.75 lira prime esas kazançtan muaf tutulacak.

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