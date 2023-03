Tüp fiyatlarında zam yağmuru durmuyor! Aygaz, İpragaz, Bizimgaz ve Milangaz zamlı fiyat listesi dudak uçuklattı

Türkiye'de tüp fiyatları her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Özellikle akaryakıta gelen zamlar LPG fiyatlarının değişmesi tüp Fiyatlarını da etkiliyor. 2023 yılında en çok araştırılanlar arasında mutfak tüpü fiyatları da yer alıyor. Hemen hemen her hafta zam gelen tüp fiyatlarına Bugün bir zam daha geldi. Mutfak tüpü kullananlar bu haberle yerle yeksan olacak. Peki mutfak tüpü zammı ne zaman başlayacak? Mutfak tüpü fiyatları ne kadar oldu? İşte Aygaz, İpragaz, Bizimgaz ve Milangaz tüp fiyatları…

TÜP FİYATLARINA ZAM DURMUYOR

Mutfak tüpü fiyatlarına zam yağmuru devam ediyor. Geçtiğimiz yıl fiyatı ciddi artan tüp fiyatları Bu yılda dur Durak bilmeden yükselmeye devam ediyor. Neredeyse her hafta zam üstüne zam yapılan mutfak tüpü fiyatlarına Bu hafta da zam geldi. Evinde tüp kullananlar bu habere gerçekten çok üzülecek.

27 MART 2023 GÜNCEL TÜP FİYATLARI NE KADAR?

Türkiye'de enflasyon ve hayat bağlılığı nedeniyle A'dan Z'ye hemen hemen her ürüne zam geliyor. Her geçen gün düşen Alım gücü nedeniyle vatandaşlar geçinmekte güçlük çekerken özellikle mutfak tüpü kullananlar için bir kötü haber daha geldi. 2023 yılının başından bu yana zam yağmuruna tutulan tüp fiyatları yine arttı. Peki, güncel tüp fiyatları ne kadar oldu? Aygaz, İpragaz, Bizimgaz ve Milangaz tüp fiyatları şöyle:

AYGAZ GÜNCEL TÜP FİYATLARI

Aygaz 12 Kg. Tombul Ev Tüpü 370 TL

Aygaz 12 Kg. Mini Valfli Uzun Ev Tüpü 370 TL

Aygaz Maksi Tombul 375 TL

Aygaz Mini 79 TL

MİLANGAZ GÜNCEL TÜP FİYATLARI

Milangaz 12 kg Uzun Vanalı Ev Tüpü fiyatı 361, 50 TL,

Milangaz 2 kg Piknik Tüp - Dar Çember fiyatı 70,50 TL,

Milangaz 12 kg Tombul Siboplu Ev Tüpü fiyatı 361,50 TL,

Milangaz 24 kg Ticari Tüp fiyatı 728 TL.

İPRAGAZ GÜNCEL TÜP FİYATLARI

İpragaz Piknik Tüpü 2 kg 71 TL,

İpragaz Ev Tüpü 12 kg 360 TL,

İpragaz Ticari Tüp 24 kg 727 TL,

İpragaz Sanayi Tüpü 45 kg 1349 TL,

İpragaz Propan Tüpü 45 kg 1473 TL.

BİZİMGAZ GÜNCEL TÜP FİYATLARI

Bizimgaz 2 kg Piknik Tüpü 71 TL,

Bizimgaz 12 kg Ev Tüpü 360 TL,

Bizimgaz 24 kg Ticari Tüp 727 TL,

Bizimgaz 45 kg Sanayi Tüpü 1349 TL,

Bizimgaz 45 kg Sanayi Tüpü (Propan) 1473 TL.