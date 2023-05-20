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Tüm şartlar kaldırıldı! Devlet başvuru yapana 1 yıl boyunca 2200 TL yardım verecek

Aile Bakanlığı az önce açıkladı. Tüm şartlar kaldırıldı, başvurular kolaylaştı. Başvuru yapanlara devletten tam 2200 TL yardım parası ödenecek. İşte detaylar…

Tüm şartlar kaldırıldı! Devlet başvuru yapana 1 yıl boyunca 2200 TL yardım verecek

EİKP ödemeleri olarak bilinen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan ve vatandaşlara destek olan 2.200 TL ödemeler bu yıl da şart kalkmadan devam ediyor. "EİKP nedir?" diye merak edenler için açıklayalım: EİKP, korona salgını döneminde maddi zorluklar yaşayan, iş yerleri kapanan, işsiz kalan, yoksul ve bakıma muhtaç olan vatandaşlara yapılan bir ödemedir. Ancak artık şart kalktı ve ödemeler devam ediyor.

EİKP (EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI PAKETİ) İLE VATANDAŞLARIN DESTEKLENMESİ

EİKP, vatandaşların maddi sıkıntılarından biraz olsun kurtulmalarını amaçlamaktadır. EİKP'nin 1. ve 2. faz ödemeleri gerçekleştirilmiş olup 3. faz ödemeleri ise hala devam etmektedir. Vatandaşlar başvurularını e-Devlet üzerinden kolayca yapabilmektedir. Peki, EİKP ödemesi için hangi şartlar gerekmektedir? Başvuru nasıl yapılır ve ödeme nereden alınır? İşte EİKP sosyal yardım desteği hakkında detaylar...

EİKP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

faz ödemelerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardımları gibi e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilirler. Başvuruyu yapmak için https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti adresini ziyaret etmeniz yeterlidir. Formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmasının ardından başvuru sonucunu da yine e-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz.

EİKP ŞARTLARI NELERDİR?

EİKP başvurusu yaparak ödeme almak isteyen vatandaşlar için artık aylık kazancın maksimum 5000 TL olması şartı kalkmıştır. Artık 5000 TL'nin üzerinde kazanan vatandaşlar da ödemeden yararlanabilmektedir.

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