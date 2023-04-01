Tüm hesaplar tamam! Asgari ücrete 2500 TL zam geliyor, tarih verildi

Asgari ücrete seçim zammı gelip gelmeyeceği merak konusu olurken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan temmuz ayını işaret etmişti. Asgari ücret zammı ile ilgili tüm hesaplar yapıldı. Sadece asgari ücret tespit komisyonunun toplanması kaldı. Yapılacak olan zam bile ortaya çıktı. Asgari ücrete temmuzda 2500 TL artış yapılacak. Böylece yeni asgari ücret ₺10.000'nin üstüne çıkmış olacak.

2023 yılı asgari ücrete ara zam tartışmaları devam ediyor. Özellikle emekliye yapılan zam sonrası asgari ücretle çalışanlar da büyük beklenti içine girmişti. Asgari ücrete seçim zammı olacak mı olmayacak mı sorularının yanıtı aranırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son noktayı koydu. Asgari ücrete ara zam temmuzda yapılacak. Üstelik yeni zam oranı da belli oldu. Peki Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Temmuz'da asgari ücrete ara zam kaç TL olacak? 2023 yılı yeni asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRETE 2500 TL ZAM GELECEK İDDİASI

Takvim gazetesi ekonomi müdürü ve Yeni Asır yazarı Faruk Erdem asgari ücret zammı ile ilgili yeni bir yazı kalemi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücret zammı için Temmuz ayına işaret etmesi sonrası yeni bir yazı yazan Erdem, asgari ücrete gelecek yeni zammı açıkladı.

Faruk Erdem Kaleme aldığı yazıda seçim öncesi asgari ücrete ara zam olmayacağını belirtirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarından yola çıkarak Temmuz ayında ara zam yapılacağını söyledi. Yazısında rakamda veren Faruk Erdem, asgari ücrete gelecek olan ara zammın 2500 TL olacağını iddia etti.

YENİ ASGARİ ÜCRET 11 BİN TL'YE ULAŞACAK

Asgari ücret zammı ile ilgili yeni bir yazı kalemi alan Faruk Erdem, asgari ücrete gelecek olan Zam konusunda tüm hesaplamaların yapıldığını söyledi. Seçim öncesi zam gelmeyeceğine ancak Temmuz ayında asgari ücret zammı olacağını belirten Erdem, yapılacak olan zammın ise 2500 TL olacağını iddia etti. Böylece yeni asgari ücret 11 bin TL'ye ulaşacak.

Faruk Erdem yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"6 aylık enflasyon burada belirleyici olacak. Dolayısıyla hem emekliler hem memurlar hem de asgari ücretliler Temmuz ayının 3'ünde açıklanacak olan 6 aylık enflasyonu bekliyor olacaklar. İlk iki ayın enflasyonu açıklandı. Yüzde 20-30 arası bir 6 aylık enflasyon bekliyorum ama daha düşük de olabilir."