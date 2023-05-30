TÜİK açıkladı memur ve emekli yıkıldı! Temmuz’da milyonlara zam şoku

Milyonlarca memur ve emekli Temmuz ayı maaş zammı için TÜİK tarafından yapılacak açıklamayı dört gözle bekliyor. Özellikle yıllık enflasyon rakamları Temmuz zammı konusunda son derecek önemli. Ancak TÜİK tarafından yapılan enflasyon tahmini emekli ve memuru şok etti. Mayıs ayı enflasyon tahminlerini açıklayan TÜİK emekli ve memurdan tepki çekti. Bunun üzerine de düzenleme yapıldı. İşte Temmuz maaş zammı için kritik açıklama…

TÜİK’TEN EMEKLİ VE MEMURA KÖTÜ HABER

Haziran ayına girmemizle birlikte TÜİK mayıs ayı enflasyon rakamını açıklayacak. TÜİK enflasyon rakamlarını açıklamaya günler kala, kritik bir karara imza attı. Enflasyon hesabına göre yılda iki kere zam alan memur ve memur emeklileri bu karara isyan etti. TÜİK'in bu hamlesi saygın ekonomistlerin de tepkisini çekti. Milyonlarca memur ve emekli daha düşük zam alma tehlikesiyle karşı karşıya.

TÜİK'in doğal gaz faturalarını enflasyon hesaplamalarından çıkarması ve bunun sonucunda mayıs ayı enflasyonunun sıfır veya hafif negatif çıkması, ekonomistler arasında tartışmalara yol açmıştır. Bu durumun Temmuz ayında yapılacak memur ve memur emeklileri zammını nasıl etkileyeceği konusunda çeşitli görüşler bulunmaktadır.

2,4 PUAN AŞAĞI ÇEKECEK

Ekonomist Prof. Dr. Hakan Kara'ya göre, doğal gaz faturalarının enflasyon hesaplamalarından çıkarılması, mayıs ayı enflasyonunu yaklaşık olarak 2,4 puan aşağı çekecektir. Bu durumda, TÜİK'in mayıs ayı enflasyonunu sıfır veya hafif negatif açıklaması beklenmektedir. Dolayısıyla, memur ve memur emeklilerine Temmuz ayında yapılacak zam oranları da bu düşük enflasyon rakamları göz önünde bulundurularak belirlenecektir.

Mayıs'ta TÜİK sıfır veya hafif negatif enflasyon açıklayabilir.

Nedeni ücretsiz doğalgaz uygulaması nedeniyle doğalgazda "sıfır fiyat" yönteminin uygulanacak olması. Tahminen aylık enflasyonu yaklaşık 2,4 puan aşağı çeker. https://t.co/6JdS4mV5zw

— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) May 29, 2023

DÜŞÜK ZAM BEKLENİYOR

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ise, sabit gelirlilere Temmuz ayında enflasyon farkı ödeneceğini belirtmiştir. Mayıs ayında sıfır veya negatif çıkacak enflasyon, 6 aylık toplam enflasyonu aşağı çekeceği için sabit gelirli çalışanlar daha düşük ücret veya maaş artışı alacaklardır. Bu durumda, Temmuz ayında memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranlarının düşük olması beklenmektedir.

Özet olarak, TÜİK'in mayıs ayı enflasyonunu doğal gaz faturalarını çıkardıktan sonra sıfır veya hafif negatif açıklaması, Temmuz ayında yapılacak memur ve memur emeklileri zammını etkileyecektir. Düşük enflasyon rakamları, zam oranlarının daha düşük olmasına yol açabilir. Ancak kesin sonuçlar için TÜİK'in resmi açıklamasının ve hükümetin kararlarının beklenmesi gerekmektedir.