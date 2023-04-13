T.C. Kimlik Üstünden Ödemeler 2 Gün Sonra Başlıyor! İkramiyeler Yanında Yatacak

Evde bakım maaşları yatan illere dair araştırmalar sürerken bugün yatıp yatmadığı merak ediliyor. Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyacı olan vatandaşlara ödeniyor. 13 Nisan evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım maaşları ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı alanlar Ramazan Bayramı ikramiyesi alacak mı? İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yaptığı ödemelere dair tüm detaylar haberimizde...



EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIYOR?



Evde bakım maaşı alma hakkı olan vatandaşlar için ayın 15’inde başlayan ödemeler sonuna kadar il il yatırılmaya devam ediyor. Vatandaşlar sık sık arama motorlarından “Evde bakım maaşı yattı mı?” sorusunu aratıyor. Ancak ödemeler il il yatırılmaya 2 gün sonra başlayacak. Sorgulama yaparak 15 – 31 Nisan tarihleri arasında ödemeniz yattığı zaman öğrenilebilmektedir. Peki, Ramazan Bayramı ikramiyeleri kimlere verilecek? Evde bakım maaşı alanlara ikramiye var mı?



EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?



Evde bakım maaşının yatıp yatmadığını öğrenmek isteyenler öncelikle cep telefonundan bir SMS ile öğrenebilmektedir. “BAKIYE” yazarak 4747’ye gönderilen kısa mesaja gelen dönüt ile maaşın yatıp yatmadığını görebilirsiniz. Ayrıca e-Devlet adresinden giriş yaparak da öğrenilebilmektedir. 2023 yılında evde bakım maaşı ödemeler 4 bin 336 TL olarak hesaplara yatmaktadır.



HANGİ SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİNE İKRAMİYE YATACAK?



Evde bakım maaşından faydalanan vatandaşların en çok merak ettiği konu kendilerine de Ramazan Bayramı ikramiyesinin yatıp yatmayacağı. Yetim, dul, iş göremezlik ödemesi alanlar, yaşlılık aylığı ve emekli aylığı alan vatandaşlar ile vazife malullerinin yararlandığı ikramiyelerden aynı zamanda ölüm aylığı, malullük aylığı alanlar da faydalanmaktadır.



Şehit yakınları ile gazilere de yapılan bayram ikramiyesi ödemeleri ayrıca şampiyon sporculara, terörden zarar gören ve vefat edenlerin yakınları ile güvenlik korucularına da yatmaktadır. Ancak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan veya diğer bakanlıklardan evde bakım maaşı ödemesi alanlara yatacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.



2023 RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?



Ödeme günlerine göre yatırılacak olan Ramazan Bayramı ikramiyesi 17, 18, 19 ve 20’sinde ödeme alan vatandaşlara ayın 14’ünde; 21, 22, 23’ünde ödeme alanlara 15’inde; 24, 25 ve 26’sında maaşı yatanlara ise 16’sında yatmaktadır.



SSK’lılar için ödemeler 14, 15, 16’sında yatarken Bağ-Kur’lu içinse 25 ve 26’sında maaşını alanlar 17’sinde; 27 ve 28’inde aylığını çekenler ise 18’inde Ramazan Bayramı ikramiyesini alacak.