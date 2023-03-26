TC kimlik numarası sonu 0 2 4 6 8 olanlara ödeme yapılıyor 4 bin TL'yi geçti

Hak sahipleri paralarının ne zaman dağıtılacağını merak ederken, devlet yardımı almak isteyen vatandaşlar ise başvuru sürecini araştırıyor. Ek olarak evde bakım maaşı ödemeleri de bu yardımlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Evde bakım maaşı ödemeleri ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Evde Bakım Maaşları Sonunda Ödenmeye Başlandı

Evde bakım hizmeti vermesi karşılığında maaş alan bireylere müjde. Hesaplara sonunda ödemeler yatıyor. Devlet, yaşlı, yoksul ve engellilere evde bakanlara evde bakım maaşı parametreleri dahilinde maddi yardımda bulunuyor. Her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılan evde bakım maaşları yatırılmaya başlandı. Hak sahipleri SMS ve e-Devlet kullanarak maaşlarının ödenip ödenmediğini kontrol edebilirler. Çeşitli illerde maaşlar hesaba yattığında ödeme kapsamında 4.337 TL gönderilmektedir.

Evde Bakım Aylıkları Hangi Günlerde Hesaplara Yatıyor?

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri evde bakım çalışanlarının maaşlarını her ayın 15'i ile 31'i arasında ödemektedir.

Evde Bakım Aylıkları Nereden Sorgulanabilir?

Evde bakım yardımı alıcıları, ödemelerinin durumunu kontrol etmek için seçeneklere sahiptir. Vatandaşlar e-Devlet kapısı üzerinden Sağ üstte yer alan arama kutusuna TC Kimlik Numaraları ve şifreleri ile birlikte “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgi Sorgula” yazarak sorgulama yapabilirler. Açılan ekranda maaş ödeme bilgileri gelmektedir.

Başka bir seçenek de telefon üzerinden sorgulama olarak karşımıza çıkıyor. Evde bakım ödeneğini Ziraat Bankası'ndan alanların, mesaj alanına BAKIYE yazarak 4737'ye SMS göndermeleri evde bakım maaşı hakkında bilgi verecektir.

Evde Bakım Aylıkları Kimlere Ödeniyor?

Tuvaleti kullanmak, yemek yemek, giyinmek, temizlik yapmak veya merdiven çıkmak gibi temel ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan ağır engelli vatandaşlara evde bakım için ödeme yapılır.

Erken Başvuran Kişiler PTT Üzerinden Ödeme Almaya Hak Kazanıyor

PTT bu sabah yaptığı duyuru ile yardım başvurusu için açıklama yaptı. PTT'ye gelen kişiler bu programdan yararlanabilecek. 3000 TL ödeme alma şansınız mevcut. PTT'nin bu açıklamayı yapmasından sonra birçok kişi açıklamanın detaylarını ve kampanyayı araştırmaya başladı.

PTT, maddi açıdan zor durumda olan kişiler için yeni programlar başlatıyor. Bu pozisyonda olanlar faturalarını ödemek için büyük mücadele veriyor. Bu nedenle, vatandaşların fatura ödemelerini daha iyi ve basit hale getirmelerine yardımcı olmak için bir dizi kampanya düzenlenmektedir. Son olarak, enerji fiyatlarıyla birlikte elektriğin maliyeti de artmış görünüyor. Vatandaşın fatura ödemedeki sıkıntısı da doğal gaz faturalarının bu şekilde gelmesiyle her geçen gün daha da artıyor.

Faturalarını ödemekte güçlük çekenler, PTT yardımlarını beklemeye başladı. PTT'ye başvuranlar fatura yardımından yararlanabilecek. Şu anda faturalarını ödemekte zorlananlar artık bu yardımlar ile birlikte bunu yapmakta zorlanmayacaklar. Aynı zamanda elektrik ve doğal gaz fiyatlarının da yüksek olması nedeniyle birçok kişi yardım kampanyalarına başvurdu ve ödemeleri almaya başladı. Yardım girişimleri sayesinde artık birçok kişi faturalarını ödeyebiliyor.

Başvurular Nasıl Yapılmaktadır?

Faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşlara destek sağlanacağı açıklandı. Daha sonra vatandaş yardımına nasıl başvuracağını araştırmaya başladı. PTT'nin duyurusu ve yeni kampanyası artık sizi tamamen rahatlatacak. Vatandaşın elektrik ve doğal gaz faturaları dahil tüm faturalarını devlet ödüyor. Bu faturaları ödeyebilmek için devletin belirlediği şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Başvuru sonrasında şartları sağlayan vatandaşlar maddi yardım almaya hak kazanacak. Başvurular ise direkt olarak PTT şubelerinden yapılabilecek.