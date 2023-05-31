TBMM onayladı! Emekliye 100 bin TL destek ödemesi verilecek

Nakit paraya sıkışan emeklilere TBMM’den güzel haber geldi. Az önce onay çıktı emekliye 100.000 TL devlet desteği verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank gibi kamu bankalarına talimat verdi. Ödemeler bu bankalar aracılığı ile başvuru doğrultusunda yapılacak. Başvuru yapan tüm emekliler faydalanabilecek. PTT'den de emekliye destek ödemesi sağlanacağı duyuruldu. Nakit paraya sıkışan veya acil nakit ihtiyacı olan emekliler Sakın bu fırsatı kaçırmasın. Emekliye nakit destek ödemesi ve başvuru şartları haberimizde…

Emekli vatandaşlara büyük müjde yine devletten geldi. Nakit ihtiyacı olan ya da acil paraya sıkışan emeklilere devlet desteği sağlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi Ziraat Bankası Halkbank ve VakıfBank'ın yanı sıra PTT devreye girdi. Emekliye 100.000 TL destek ödemesi için meclisten de onay çıktı. Nakit ihtiyacı olan tüm emekliler başvuru şartı ile bu ödemeden yararlanabilecek. Başvurular 30 Haziran 2023 tarihine kadar devam edecek. Nakit destek fırsatı ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

EMEKLİYE 100.000 TL NAKİT DESTEK

SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ve EYT emeklisi vatandaşlara Müjde üstüne Müjde gelmeye devam ediyor. Bu defa meclis onayladı. Emekliye 100.000 TL devlet destekli Kredi sağlanacak. Düşük faizle emekli kredisi için Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yetkilendirildi. Aynı zamanda PTT üzerinden de emekli vatandaşlara destek ödemesi verilecek. Emekliye sağlanacak nakit destek için şartlarda belli oldu. Sabah saatlerinde yeni mecliste yapılan oylama ile birlikte milyonlarca emeklinin yüzü gülecek. Emeklilere tam 100.000 TL düşük faizli ihtiyaç kredisi desteği sağlanacak.

BAŞVURULAR 30 HAZİRAN 2023'E KADAR DEVAM EDECEK

Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank ve PTT tarafından sağlanacak olan emekli kredisi için başvuru tarihleri de belli oldu. Başvurular 30 Haziran 2023 tarihine kadar devam edecek. Emekliler bu tarih aralığında belirtilen bankalardan ya da PTT üzerinden başvuru yaparak ödeme alma şansına sahip olacak. Emekli kredisi için aranan şartlar arasında 80 yaş altı olmak bankalara herhangi bir borcu bulunmamak ve kredi notu 1200 puan ve üstü olmak gibi şartlar yer alıyor. Bu şartları taşıyanlar başvuru koşuluyla emekli kredisi kullanabiliyor.