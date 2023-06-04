SSK ve Bağ-Kur emeklisine 50.000 TL ödeme! Az önce başvurular açıldı

Acil nakit paraya ihtiyacı olan emekliye Halkbank'tan önemli duyuru geldi. Halkbank, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde emeklilere düşük faizli kredi sunacak. Emekli maaşı üzerinden verilecek olan düşük faizli kredi 36 ay vadeli olarak sağlanacak. Halkbank müşterisi olsun olmasın tüm emekliler başvuru yaparak Kredi fırsatını değerlendirme imkanını elde edecek. Ayrıca maaşına Halkbank’a taşıyarak müşteri olan emeklilere ekstra promosyon fırsatı da sağlanacak. verilecek olan toplam promosyon ise 5000 TL'den başlıyor. Halkbank düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyasının detayları haberimizde…

Türkiye’de artan enflasyon ve hayat pahalılığı sonrasında emekliler başta olmak üzere pek çok farklı kesimin ihtiyaçları da artış gösterdi. Yaşanan hayat pahalılığı karşısında en çok zorluk geçen gruplardan olan emeklilere yönelik 2023 yılında devlet destekleri devam ederken, bir yandan da kamu bankalarından destekler duyuruluyor.

Emekliye kredi veren bankalar arasında öne çıkan kamu bankası Halkbank, 50.000 TL’ye kadar olan ihtiyaçları için emeklinin nakit desteğinden yararlanması sağlanacak. Düşük faiz ve uygun geri ödeme seçeneklerine sahip emekli ihtiyaç kredisi paketi duyuruldu.

EMEKLİYE 70 BİN TL DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ!

Halkbank’ın emeklilere yönelik finansman destekleri devam ediyor. Bu kapsamda emekli maaşını Halkbank’tan alan ya da almayı taahhüt edenler cazip faiz oranları ile 50.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilecek.

Uygun geri ödeme seçeneklerinin sunulacağı kredi sayesinde emeklinin bireysel nakit ihtiyacına çözüm sunulacak. 36 aya kadar vade seçeneklerinin yer aldığı kredi paketi ile emeklilerin maaşa ek uygun faizli ihtiyaç kredisinden yararlanması sağlanacak.

HALKBANK EMEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Halkbank’ın Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi kapsamında yüzde 1,69’dan başlayan faiz oranları uygulanacak. 36 aya kadar vade seçeneklerinin yer aldığı kredi kapsamında aylık eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksili, 3 ayda bir eşit veya serbest ödemeli olarak ödemeler yapılabilecek. Düşük faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleriyle vatandaşların rahatça geri ödemelerini yapmaları sağlanacak.

DÜŞÜK FAİZLİ EMEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU

50.000 TL’ye kadar düşük faizli emekli ihtiyaç kredisinden yararlanmak isteyenlerin Halkbank’ın internet şubesinden veya Halkbank Mobil üzerinden işlem yapmaları mümkündür. Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi paketinden emekli maaşını Halkbank’tan alan veya almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri yararlanabilecek. En yakın Halkbank şubelerinden de vatandaşların cazip faiz oranlarına sahip emekli ihtiyaç kredisinden yararlanması mümkündür.