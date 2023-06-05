SSK, BAĞ-KUR, 4C ve EYT emeklisi zam oranları hesaplandı! Haziran’da en düşük emekli maaşı 10.000 TL

15 milyona yakın emeklinin gözü kulağı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılacak mayıs ayı enflasyon açıklamasında. TÜK enflasyon verilerini Bugün itibarıyla duyuracak ve 5 aylık enflasyon verisi kesinleşmiş olacak. Böylece SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ve EYT emeklisi için geriye sadece bir veri kalacak. Haziran ayı verilerinin de açıklanması ile birlikte milyonlarca emekli yeni zamlı maaşlarını öğrenmiş olacak. Elbette Türkiye İstatistik Kurumu tarafından henüz enflasyon verileri açıklanmadan uzmanların tahminleri gelmeye devam ediyor. En düşük emekli maaşı ile ilgili bomba tahmin piyasaları çalkaladı. Bakın Haziran ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tamamlanması ve yeni kabilenin kurulması ile birlikte milyonların gözü kulağı emekli maaş zammı, memur maaş zammı ve asgari ücret zammı için yapılacak açıklamalarda. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından mayıs ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Mayıs ayının enflasyonu belli olduktan sonra emeklinin 5 aylık maaş zammı oranı da netleşmiş olacak. TÜİK tarafından enflasyon açıklanmasa da uzmanların emekli maaş zammı ile ilgili tahminleri gündeme gelmeye başladı. Haziran ayında emekliyi de zam bekliyor. SSK BAĞ-KUR memur emeklisine EYT emeklisi bu ay çifte zamlanacak.

EMEKLİYE BU AY ÇİFTE ZAM GELİYOR

Emekli maaşı alan milyonlara bu ay çifte zam geliyor. Haziran ayı sonunda emekli maaşları artarken Kurban Bayramı öncesinde de bayram zammı gelecek. Bayram ikramiyesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Geçtiğimiz günlerde önemli bir açıklama yapmıştı. Seçim öncesi Malatya'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarına yapacakları zam oranının yüksek olacağını belirterek Bir de bayram ikramiyesi sürprizi yapmıştı.

Haziran ayının sonlarında kutlanacak olan Kurban Bayramı öncesinde emekliye verilecek olan bayram ikramiyesi zammı en az %50 olacak. Böylece emekli Kurban Bayramı ikramiyesi de 3000 TL'ye yükselmiş olacak. Bu hafta içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram ikramiyesi zammı kararını duyuracağı tahmin ediliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞININ 10.000 TL OLMASI BEKLENİYOR

Emekliye diğer bir müjde ise emekli maaş zammında olacak. Bu hafta emekli maaş zammı ile ilgili olarak da yeni kararların çıkacağı tahmin ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 aylık enflasyon verilerinin netleştirilmesi ile birlikte hesaplamalar yapılacak.

Emekli maaşları için beklenen en düşük zam belli oldu. Uzmanlara göre en düşük emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar yükselecek. Buna ek olarak emeklilere %45 oranında zam yapılacak. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile emekliye verilecek refah Payı daha da artabilir.