Son Dakika: CarrefourSA'dan İki Günlük Dev İndirim!

CarrefourSA, tüketicileri sevindirecek büyük indirim fırsatlarını duyurdu. İki gün sürecek olan kampanyada, temel ihtiyaç ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Özellikle ayçiçek yağı ve tuvalet kağıdı gibi ürünlerde yapılan indirimler dikkat çekiyor.

CarrefourSA'nın Dev İndirim Kampanyası Başladı!

CarrefourSA, müşterilerine ekonomik alışveriş yapma fırsatı sunmak için büyük bir kampanya başlattı. İki gün boyunca geçerli olacak bu indirimde, birçok üründe önemli fiyat avantajları sağlanacak. Özellikle temel gıda ve günlük ihtiyaç ürünlerinde yapılan indirimler, tüketicilerin bütçesine katkı sağlayacak.

İndirimli Ürün Listesi ve Fiyatlar

CarrefourSA'nın bu haftaki indirim kampanyasında öne çıkan bazı ürünler ve indirimli fiyatları şu şekilde:

Carrefour Çift Katlı Tuvalet Kağıdı 32'li: 139 TL

Carrefour Çift Katlı Kağıt Havlu 12'li: 99 TL

Carrefour Yarım Yağlı Süt 1 L: 24,90 TL

Bu ürünlerin yanı sıra, birçok farklı kategori ve markada indirimler bulunmaktadır. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, belirlenen süre içinde CarrefourSA mağazalarına uğraması ve avantajlı fiyatları değerlendirmesi gerekmektedir.

Kampanya Detayları

CarrefourSA'nın indirimli fiyatları, sadece iki gün sürecek ve yalnızca CarrefourSA kart sahipleri tarafından kullanılabilecek. Kampanya süresince yeni kart edinmek isteyen tüketiciler, mağaza içinde bu işlemi kolayca gerçekleştirebilecekler.