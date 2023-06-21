SGK 2000, 2008 sigortalılara açıklama yaptı! Prim tablosu değişiyor

2000 yılı sonrası sigortalı olanları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşandı. EYT’liler için yeni tablo oluşurken eksik primi olanlar borçlanma veya ihya planı gündeme geldi. Asgari ücrete gelen zam sonrasında ödemelerin yükselmesiyle beraber tüm şartlar belli oldu. İşte detaylar…

Asgari ücrete gelen ara zam sonrası açıklamalar gelirken 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girdi. Yüzde 7.5 ara zamla beraber 7.5 milyondan fazla çalışanın geliri arttı. Artışın etkisi sonrasında gündemde emekli olma şartları yer aldı. Emekli olmak için borçlanma ve ihya planlayanların yapacağı ödeme yeni asgari ücretle beraber artış gösterecek.

BORÇLANMA ÖDEMELERİ

Borçlanma üzerinden en düşük ve en yüksek tutarlar asgari ücrete göre belirlenirken 1 aylık doğum ve askerlik borçlanmasında en düşük rakam brüt asgari ücretin yüzde 32’si olarak belirlendi. Ara zam yüzde 7.5 zam ödemesi yapılırken 10 bin 8 lira olan brüt asgari ücrete bakılarak askerlik ve doğum borçlanma yapanlar en az 106,75 lira ödeme yapılır. Aylık en düşük borçlanma tutarı 3.202 TL seviyelerinde bulunur.

Asgari ücretin 11.402 TL, brüt 13.414 TL olmasına karar verilirken 1 Temmuz’dan itibaren başvuranların borçlanmaları her ay için en az yaklaşık 1.090 TL daha fazla ödemesi yapılır. 1 ay süreyle en düşük borçlanma tutarı 3.202 TL olurken 4.292 TL olarak belirlendi. 2 yıllık doğum borçlanmayla beraber 103 bin 20, 18 aylık askerlik borçlanması 77 bin 265 lira ödemesi yapılır. 2 yıllık doğum borçlanmasında 26.158, 18 aylık askerlik borçlanması 19.619 TL fark oluşur.

İHYA ÖDEMESİ

Emekli olmak için eksik prim ödemesi olanların tamamlamanın yolları arasında ihya yer alıyor. Geçmişte prim borcu nedeniyle dondurulan hizmet süreleri bulunan Bağkur’luların tamamının talebi üzerinde tarihte asgari ücret üzerinden hesaplama yapılır. Günlük asgari ücretin yüzde 34.5’i oranında prim ödemesi yapılarak ihya işlemi yapılır. İhya talebinde bulunan kişinin 1 aylık ihya için 3.453 TL ödemesi yapılır.