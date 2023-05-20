Seçim öncesi SSK ve Bağ-Kur emeklisine büyük sürpriz! Karşılıksız 14.000 TL devlet desteği

Seçimin ikinci turuna doğru geri sayım devam ederken emeklilere güzel haberlerde geliyor. Milyonlarca emekli için yeni bir son dakika duyurusu daha geldi. SSK ve bağ-kur emeklisine seçim öncesi başvuru şartı ile 14.000 TL ödeme yapılacak. Ödemeden faydalanmak isteyenlerin başvurularını belirtilen yerlerden 5 gün içinde yapmaları gerekiyor. Emekliye seçim öncesi son ödeme ile ilgili tüm detaylar haberimizin devamında...

Emekli vatandaşlarına verilen ödemelerin ardı arkası kesilmiyor. Geçen aydan itibaren 2 milyonu aşkın EYT'li emeklilik hakkı elde etti. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesiyle birlikte milyonlarca emekliye yalnızca maaş değil aynı zamanda seçim öncesinde sürpriz bir ödeme daha yapılacak.

Emekli seçimin ikinci turundan hemen önce 14150 TL parasını alıyor. Bu parayı alabilmeniz için sürpriz duyuru yapıldı. İşte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı fark etmeksizin hesabınıza geçecek para...

EMEKLİ SEÇİMDEN ÖNCE ÖDEMESİNİ ALACAK!

Emekliye yapılacak ödemeyle beraber ortalama 14 bin TL verilmesi bekleniyor. Neden ise bankaların sunduğu promosyon tekliflerinden kaynaklanmakta. Duyurusu çok önceden yapılan promosyonlar için 28 Mayıs'ı beklemek zorunda kalmayacaksınız.

EMEKLİ KAÇ TL PROMOSYON ALACAK?

Emekliye ödenecek promosyon elbette maaşına göre değişebilmektedir. Sizler ne kadar maaş alıyorsanız ona göre ek promosyon hakkı kazanacaksınız. Aşağıdaki listede maaşlarınızla ilgili kaç TL promosyon alacağınız yazıyor:

Maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlar: 5.100 TL

Maaşı 3.500 TL - 7.500 TL arası olanlar: 5.950 TL

Maaşı 7.500 TL - 10.000 TL arası olanlar: 7.650 TL

Maaşı 10.000 TL ve üzeri olanlar: 8.500 TL

Emekli maaşınıza göre ortalama 7650 TL alacağınızı varsayar isek, 7500 TL en düşük emekli maaşını alan bir vatandaşın alacağı Mayıs ayı toplam ödeme 14150 TL olacaktır. Bunu göz önünde bulundurarak Mayıs ayı sonuna kadar paranızı hesabınızdan çekebileceksiniz.

SEÇİM ÖNCESİNE TEKABÜL EDİYOR!

Emekli tahsis numaranızın da etkili olacağı ödeme tarihi, seçimlerin ikinci turundan önceki bir zam diliminde olacaktır. Aynı zamanda ING Bank'ın promosyon kampanyasına katıldıysanız ilk maaşınıza ek olarak en düşük 7650 TL ödeme sizleri bekliyor. Eğer maaşınız 10 bin TL ve üzerinde ise 8500 TL ödeme hesabınıza aktarılacak.