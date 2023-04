Peynir, zeytin, çay, tuvalet kağıdı! Dev indirimler 25 Nisan Salı BİM’de!

BİM Market zincirlerinden her hafta vatandaşlara dev indirimli ürünler sunuluyor. Bu dev indirimler kimi zaman mutfak ürünlerinde, kimi zaman teknolojik ürünlerde, kimi zaman evin tüm temel ihtiyaçlarında oluyor. Böylelikle vatandaşlar her hafta BİM aktüel katalog indirimleri ile ihtiyacı olan her şeyi karşılayabileceğini bilerek rahatlıkla alışverişlerini planlayabiliyorlar.



25 NİSAN BİM AKTÜEL KATALOG İNDİRİMLERİ



25 Nisan BİM aktüel katalog ürünlerinde bu hafta tüm temel gıda ihtiyaçları, kahvaltılıklar, tuvalet kağıdı ve birçok temizlik ürünü indirimde. BİM 25 Nisan aktüel katalog indirimi fırsatıyla mutfaklar bu hafta dolmakla kalmayacak, adeta taşacak. İşte 25 Nisan 2023 BİM aktüel katalog indirimleri ve fiyatları...

800 gram Filiz marka Mardin pilavlık bulgurun fiyatı 24,75 TL.

250 gram Antep Karası çekirdekli kurum üzümün fiyatı BİM’de 16,50 TL.

Gürsoy marka 320 gram %70 fındık ezmesinin fiyatı yalnızca 52,50 TL.

1 kilogram Fiskobirlik marka Bi Kkova kabuklu fındık fiyatı 98,50 TL.

Taze peynir çeşitleri SEK markasında 150 gramlık (Kekik-zetin, köz acı biberli, sade) olarak 19.50 TL.

1 kilogram Zinde marka yarım yağlı tost peynirinin fiyatı ise yalnızca 119 TL.

1.200 kilogram domates salçası fiyatı yalnızca 59,75 TL.

1 kilogram Kaanlar marka siyah zeytinin fiyatı sadece 52,50 TL.

Salamura asma yaprağı fiyatı 400 gramı 37 TL.

1 kilogram Karali marka siyah çay fiyatı 69,50 TL.



25 NİSAN BİM AKTÜEL KATALOG TEMİZLİK ÜRÜNLERİ İNDİRİMİ



Temel gıda, kahvaltılık ve benzeri ürünlere ek olarak kişisel bakım ürünleri ile temizlik ürünlerinde de 20 Nisan Salı günü BİM’de dev indirimler vatandaşları bekliyor. Fondotenden ağdaya, diş macunundan sıvı allığa, saç kreminden deodaranta kadar BİM’de bütün kişisel bakım ürünleri mevcut. İşte tuvalet kağıdı, hijyenik ped, ıslak mendil, çamaşır suyu fiyatları...



Jenny & Willy marka pudra kokulu ıslak havlunun 56 adetlik 3 paketinin fiyatı 29,75 TL.

32’li 3 katlı Ritmo marka tuvalet kağıdı fiyatı yalnızca 110 TL.

12’li 3 katlı Ritmo marka tuvalet kağıdı fiyatı ise 69 TL.

30’lu Molped günlük ped fiyatı 24,50 TL iken 24’lü gece pedi 55 TL, 34’lü normal ped 55 TL.

Çamaşır suyunun 4 litresi Hypo markası ile 29,75 TL.

Köpük temizleyici spreyin fiyatı yalnızca 29,50 TL.

Yüzey temizleyici Viking markası ile yalnızca 34 TL.