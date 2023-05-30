Para yağmuru başlıyor! Asgari ücretli, memur, emekli 3 zam birden alacak

28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri tamamlandı. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Seçimlerin sonuçlanması ve yeni cumhurbaşkanının belli olması ile birlikte gözlerde Temmuz ayında yapılacak olan maaş zamlarını çevrildi. Yeni hükümetin kurulması ile beraber hemen maaş zamları konusunda hızlı adımların atılacağı düşünülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’da seçim sonrası katıldığı bir canlı yayında bu yönde sinyal verdi. Asgari ücret emekli maaşları ve memur maaşları için yeni zam oranları da ortaya çıkmaya başladı. Temmuzda maaşlara Bir değil iki değil tam 3 artış birden geliyor. Asgari ücretli emekli Temmuz ayında resmen paraya yağmuruna tutulacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tamamlanması ile birlikte yeni hükümetinin zam takvimi de netleşiyor. Asgari ücret memur maaşları emekli maaşları için zam haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında yeni hükümetin kurulması ile beraber zam haberleri de peş peşe gelecek. Seçim sonrası katıldığı canlı yayında maaş zamları ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, verdikleri sözleri tutacaklarını belirterek maaş zamları ile ilgili hızlı adımlar atacaklarını söylemiştin. Peki, asgari ücret zammı memur maaş zammı ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? İşte hükümetin yeni zam takvimi ve detaylar…

MAAŞ ZAMLARI BAŞLIYOR

Türkiye, 14 Mayıs tarihinde yeni milletvekillerini seçerek demokratik sürecine devam etti. Ardından dün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde ise Recep Tayyip Erdoğan, YSK'nın geçici verilerine göre elde ettiği yüzde 52,14 oy oranıyla yeniden cumhurbaşkanı seçilerek güven tazeledi.

Bu sonuçlar, Türkiye'nin "Türkiye Yüzyılı" olarak adlandırılan yeni döneminin başlangıcını simgeliyor. Şimdi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. yasama dönemi için ilk adımlar belirleniyor. Meclis'in açılmasıyla birlikte asgari ücret, memur maaşları ve emekli zammı gibi konularda çalışmalar hız kazanacak. Yeni dönemde, ekonomik konularda yapılan düzenlemeler ve sosyal refahı artıracak adımların atılması bekleniyor. Türkiye'nin geleceği için önemli olan bu konular, meclis çalışmalarıyla şekillenerek ülkenin gelişimine katkı sağlayacak.

YENİ DÖNEMDE EMEKLİ, MEMUR VE ASGARİ ÜCRETLERDE ZAM

Yeni yasama dönemiyle birlikte Meclis'in gündemindeki ilk yasal düzenlemelerden biri, en düşük emekli maaşı üzerinde aylık alanlarla ilgili olacak. En düşük emekli maaşı 7.500 Türk Lirası'na yükseltilmiş durumda ve bu rakamın üzerindeki maaşlar için kademeli olarak zam oranları belirlenecek. Bu düzenleme ile taban maaş ile daha yüksek maaş alanlar arasındaki makas daraltılmış olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesinin yeniden değerlendirileceği açıklamasının ardından en düşük emekli maaşı için 10.000 Türk Lirası rakamı üzerinde konuşulmaya başlandı.

BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI

Emekli bayram ikramiyesinin ise 2.500 Türk Lirası ile 3.000 Türk Lirası bandına yükseltilmesi bekleniyor. Bayram ikramiyelerinde 2023 yılında %82 artış yapılmış olup, 3.000 Türk Lirası seviyesine yükselmesi durumunda zam oranı %50 olacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Bağ-Kur ve memur emeklileri ile memurlar ve işçiler, 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacaklar. SGK ve Bağ-Kur emeklileri refah payı hariç, 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacaklar. Memur ve memur emeklileri ise %6 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkını alacaklar. Merkez Bankası'nın anketine göre, SGK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık zam oranının %20,92 olması bekleniyor. Refah payı hariç memur ve memur emeklisi zam oranı ise %18,68 olarak hesaplanıyor. Ancak kamu işçilerine yapılan %45'lik zam burada referans alınacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

En düşük memur maaşı olan 11.848 Türk Lirası, Temmuz ayında net 22.000 Türk Lirası seviyesine yükseltilmiş olacak. Aynı şekilde, 7.901 Türk Lirası alan memur emeklisi maaşı da aynı oranda artarak 14.671 Türk Lirası'ye yükselecek. En düşük maaşın 22.000 Türk Lirası olması, tüm memur maaşlarına kademeli bir seyyanen zam olarak yansıyacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın anketine göre, memur zam oranı %45 olduğunda ek zam oranı %26,32 olacak.