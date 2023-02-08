Müşteri olun, 20.500 TL hesabınıza anında yatsın! 3 bankadan dev ödeme duyurusu! Ziraat, Akbank, Denizbank...

Zamlar, artan kiralar, her türlü ihtiyaç dahilinde olan ürün ve eşyaların fiyatlarının artışı maddi anlamda vatandaşların her şeye yetişmesini zorlaştırdı. Bu sebeple ekstra ödemeleri takip ederek kolay ödeme seçeneklerinden yararlanarak harcama yapmak daha mantıklı bir hal aldı. 3 bankanın müşterisi olanlara verdiği 20.500 TL kolay ödeme koşullarıyla cepleri rahatlatacak.

Vatandaşlar 3 bankadan gerçekleştirebileceği başvurucu yalnızca müşteri olmalıdır. Bankalar gerçekleştirdiği kampanyalar için müşteri olanlara 20.500 TL’ye varan ödeme yapıldığını açıkladı. Kışın özellikle artan faturalar ve ihtiyaçları düşünecek olursak acil ihtiyacı olan vatandaşlar işlemlerini gerçekleştirdikleri zaman 20.500 TL ödemeden faydalanabilirler.

Bütün vatandaşların kredi kullanabilmek için kredi notuna bakılarak işlem gerçekleştirilir. Kredi notu aralığına göre ödeme yapılır. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler kredi notuna kadar bu 3 bankadan 20.500 TL ödeme alabilirler.

Nakit kredi verilen kampanyaya katılım sağlayarak başvuruyu istediğiniz şartlarda gerçekleştirebilirsiniz ve ödemenizi alabilirsiniz. Acil ihtiyaç kredisi kapsamında bankaların tüm vatandaşlara verdiği kolaylıktan şubeye gitmeden olduğunuz yerden başvurabilirsiniz.

Ziraat Bankası 20.500 TL ödeme

Ziraat Bankası üzerinden ödemelerini almak isteyen kişiler kamu bankası olması nedeniyle daha düşük faiz oranları ile 20.500 TL ödemelerini alabilirler. Sigortalı çalışan, emekli olan ya da aynı iş yerinde uzun zamandır çalışan birçok vatandaşa anında kredi veren Ziraat Bankası için Ziraat Mobil uygulamasından başvuru yapabilirsiniz. Başvurunuzu gerçekleştirdikten maksimum 5 dakika sonra Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi 20.500 TL’ye kadar hesabınıza yatar ve oradan istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

Akbank ihtiyaç kredisi başvuru

Ödemenizi Akbank üzerinden almak istiyorsanız işlemlerinizi gerçekleştirmek için öncelikle Akbank müşterisi olmanız gerekiyor. Ek olarak Akbank Direkt uygulamasını indirmeniz gerekir. 20.500 TL ihtiyaç kredisi 36 ay vadeyle başvurabilmek için Akbank Direkt kullanmanız yeterlidir. Sonra en yakın şubeden kimlikle birlikte başvurunuzu gerçekleştirip istediğiniz zaman ihtiyaç kredinizi alabilirsiniz.

Denizbank müşterisi olanlara 20.500 TL ödeme

Denizbank ile işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar SMS ile kredi onayı alabilmektedir. Hemen görmek isteyen vatandaşlar Kredim TC kimlik ve doğum tarihini yazıp 3280 numarasına gönderdikten sonra çok kısa bir zaman içinde Denizbank ihtiyaç kredisini 20.500 TL’ye varana kadar alabilmektedir. Denizbank mobil uygulamasını kullanarak vatandaşlar kredilerini hemen alabilmektedir.